Hacienda justifica la baja inversión en I+D+i en que las empresas españolas "no investigan al nivel de otras"

19/04/2018 - 15:57

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha responsabilizado a las empresas de que España concentre una inversión en I+D+i "mucho más baja", y ha explicado esta circunstancia a los efectos de la crisis y a la falta de "tradición industrial e investigadora" en las compañías españolas, pues cree que "no investigan al nivel de otras".

Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para rendir cuenta de la ejecución presupuestaria de 2017, Nadal ha señalado que este parámetro en España alcanza el 1,19% del PIB, frente al 2,03% de media en la Unión Europea.

"Vamos a ver dónde está el problema. Si vemos las administraciones públicas, la inversión es el 0,22% y en la UE, el 0,23%. No es éste el problema. Sin embargo, en las empresas estamos en el 0,64% frente al 1,32%", ha argumentado el responsable de Presupuestos. En este sentido, ha explicado este diferencial, por una parte, en que "la recesión ha sido mucho más fuerte" que en los países "más industriales y centrales de la UE".

"Y, en segundo lugar, en porque no tenemos la tradición industrial e investigadora de otras grandes economías europeas. Lo vamos adquiriendo poco a poco, pero esto no se improvisa. No se llega tarde a las revoluciones industriales y se improvisa de la noche a la mañana", ha apostillado Nadal.

Más adelante, Nadal también ha mencionado como posibles causas "el tamaño de las empresas", los sectores productivos dominantes en la economía española, pues cree que es más difícil medir los recursos que dedican a innovación las sociedades en sectores importantes en España, como el turismo.

BONIFICACIONES FISCALES Y FINANCIACIÓN BARATA

Para hacer frente a este déficit de inversiones, el alto cargo de Hacienda ha explicado que desde el Gobierno han puesto a disposición de las empresas "un sistema de bonificación fiscal en I+D+i que, según la OCDE es de los mejores del mundo" y "financiación barata para que el coste de financiación sea el mínimo posible".

Sin embargo, ha lamentado que las empresas aún no ejecutan todo lo que desearía el Gobierno de estas líneas de financiación, porque "sólo lo van utilizando a medida que van saliendo de la crisis". Así, ha defendido que esta es la parte con mayor grado de inejecución, pues la parte de gasto directo del Estado registra "altos porcentajes" de ejecución, alrededor del 99%, ha dicho.

"Podemos hablar y pensar si mejorar los incentivos fiscales, o pensar en otro elemento adicional, pero realmente nuestro problema es que nuestras empresas no investigan al nivel de otras", ha aseverado, reconociendo que es "una asignatura pendiente". "Tenemos que trabajar todos, pero no es un problema de gasto público, es un problema de gasto privado", ha dicho.

