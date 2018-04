Los milenials son mucho más pobres que otras generaciones: no tienen vivienda pero sí muchas deudas

creo que el que ha escrito el articulo ha vivido siempre en la abundancia y no a leído nada de la historia de la humanidad, que otra generación anterior haya vivido con más posibilidades, no quiere decir nada, de cómo ha vivido el pueblo anteriormente, solo decirle que un par de generaciones anteriores la inmensa mayoría, no sabía lo que era la bolsa, ni las vacaciones, incluso no habían viajado más haya de 50 km a la redonda del lugar de nacimiento y la niñez se la pasaban trabajando para poder comer en casa, el juego era cosa de cuatro afortunados, lo mismo mujeres que hombres, aquí lo dejo