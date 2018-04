Una montaña de deuda puede sepultar la economía global si cambian las condiciones financieras

Qué suerte la mía. Encontrar el huevo de cisne negro de Tuonela.



Es un pollito difícil de criar, así que hasta el final de la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica no lo podré cazar. Paciencia hasta... 202...



Por cierto, se ha publicado un artículo muy gracioso, "cisnes blancos coreanos".



Supuestamente se va a firmar la paz en Corea.



Es que no os enteráis. Divide y vencerás. Cuando Corea se unifique quedará bajo el control de China. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Corea fue víctima de la ocupación japonesa.



En realidad los asiáticos nos consideran subhumanos, como demostraron sobradamente los japoneses en la 2GM, que todavía nos llaman gaijin. Pero son lo suficientemente listos como para tenernos respeto mientras seamos los líderes. Algo que ya se ha acabado.



Chinos y coreanos odian a muerte a Japón, y eso hace que si Corea se unifica Japón tenga un problema muy, muy gordo. A EEUU sólo le quedará de aliado en la región Japón y no porque lo quieran, lo detestan por lo que he dicho arriba, pero no les queda otro remedio. China y Corea se aliarán, y lo mismo Malasia, Indonesia. Australia queda demasiado lejos pero no se puede negar que es una base enorme y crecerá en importancia sobremanera.



La nueva formación de bloques en un mundo multipolar, fase previa para la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica sigue a toda marcha.



Que no os enteráis no son cisnes blancos coreanos. Son cisnes negros.



Tampoco es la Segunda Guerra Fría. Es el Gran Juego 2.0.