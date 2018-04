330 43

Los pilotos y vueling negocian para intentar desconvocar la huelga

18/04/2018 - 17:05

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) mantiene negociaciones con la dirección de Vueling para buscar un acuerdo que impida la huelga que ha convocado para los días 25 y 26 de abril y 3 y 4 de mayo, tras acusar a la compañía de incumplir el convenio colectivo.

El jefe de la sección sindical de Sepla en Vueling, Juan Manuel Redondo, aseguró hoy a Servimedia que "ambas partes estamos trabajando y por nuestra parte damos el compromiso de buscar un acuerdo hasta el último momento". Sindicato y dirección se reunieron este miércoles y mañana, jueves, tienen previsto hacerlo de nuevo.

Según Redondo, las conversaciones están en una fase "inicial" y no procede entrar en pormenores sobre el estado de las mismas. "Estamos en un intercambio de cromos para llegar a una posición intermedia y desconvocar los paros, porque ya no hay tiempo para discutir sobre un nuevo convenio", dijo el portavoz de los pilotos. Este viernes se tienen que fijar los servicios mínimos para la huelga, después de que no se llegara a un acuerdo entre dirección y sindicato en un primer momento.

Una de las principales razones detrás de esta convocatoria de huelga es, según Sepla, la negativa de la aerolínea a garantizar un mayor crecimiento en España que en sus bases extranjeras. Otro de los motivos que impulsan a Sepla a convocar los paros son los más de 20 incumplimientos que, según Sepla, tuvieron lugar por parte de la aerolínea en el segundo convenio colectivo. Entre ellos, el sindicato destaca "graves problemas en la programación que impiden la conciliación familiar", el caso de "más de 100 pilotos que no recibieron sus días libres" o "incumplimientos en cuanto a contrataciones y subcontratas de otras compañías".

Asimismo, el Sepla se queja de las diferencias salariales de los pilotos que desarrollan su carrera en Vueling en comparación con los que lo hacen en otras aerolíneas similares, que "pueden oscilar desde un 30% a un 60%".

18-ABR-18

