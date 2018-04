Oliu (sabadell) dice que en la privatización de bankia "recuperar lo máximo" y "vender cuanto antes" son objetivos "contradictorios"

330 43

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, señaló este miércoles que en el proceso de privatización de BANKIA (BKIA.MC )los objetivos de "recuperar lo máximo" y "vender cuanto antes" son "contradictorios".

Así lo expuso en un encuentro informativo al ser preguntado por si el Gobierno debería retrasar el plazo para completar la venta de Bankia más allá de finales de 2019, como establece la normativa actual, para conseguir un precio mejor y recuperar una mayor cuantía de ayudas públicas.

"El Gobierno tomará sus decisiones, no me parece ni bien ni mal", dijo el responsable del Sabadell, quien agregó que la decisión ha de ser acorde con lo que intenta hacer el Estado. En este sentido, apuntó que los objetivos son "recuperar lo máximo" y "vender cuanto antes". "Como son contradictorios estos dos objetivos, la decisión no es fácil", añadió.

Preguntado los rumores sobre la fusión de Bankia con otra entidad financiera, señaló que "yo no puedo decir nada" del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, aunque agregó de ese tema, en lo que refiere al Sabadell, "hay nada".

"Me siento con todos los presidente de bancos de vez en cuando, pero no para hablar" de fusiones, aseguró, para subrayar que el Sabadell no está ahora con la idea de hacer adquisiciones. "Distraer el foco sería perder el tiempo y ceder" espacio a los competidores, añadió.

BANCO DE ESPAÑA

Preguntado por lo que pide sobre el próximo gobernador del Banco de España, pues el mandato de Luis Linde acaba en junio, apuntó que espera que sea una "persona preparada".

En este sentido, comentó que al sector le interesa que sea una persona con "amplia experiencia" y conocimientos técnicos en temas financieros y bancarios.

