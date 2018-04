330 43

Cataluña. sabadell dice que el traslado de la sede fue un "éxito" y que el banco "ha salido fortalecido"

18/04/2018 - 16:18

ALICANTE, 18

El presidente de Banco SABADELL (SAB.MC ) Josep Oliu, defendió este miércoles el traslado de la sede social de la entidad a Alicante el pasado mes de octubre por la deriva secesionista en Cataluña, para señalar que el objetivo era "asegurar la confianza de los clientes" y que eso se consiguió "al día siguiente", por lo que calificó la decisión de "un EXITO (EXITO.COL ).

"El banco ha salido fortalecido", indicó en un encuentro informativo con motivo de la Junta General de Accionistas que Sabadell celebra mañana, jueves, la primera que tiene lugar en la ciudad alicantina tras el traslado de la sede fuera de Cataluña.

Oliu subrayó que la decisión se tomó por unanimidad del Consejo de Administración y que el equipo directivo estaba de acuerdo. "Teníamos clarísimo que esto era una decisión política; era puramente técnica", destacó.

El objetivo, expuso, era "asegurar la confianza de los clientes" y eso "fue un éxito" porque "los clientes recuperaron la confianza". "La tranquilidad volvió a los clientes", dijo. Por otra parte, comentó, era necesario "quitar y sacar del escenario las dudas sobre las garantías institucionales y la seguridad jurídica" por un proceso político que "se estimaba conflictivo".

Por otra parte, apuntó que en el banco "no tenemos ningún plan de restitución" de la sede a Cataluña, una decisión que estuvo "motivado en unas causas graves y muy fundamentadas". "Tendría que haber unas causas que hoy por hoy no se me ocurren que motivaran un cambio de domicilio de vuelta", añadió.

En lo que se refiere a las 'cuentas espejo' que abrieron clientes de la entidad en Cataluña en otras regiones, el consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, comentó que "no hay nada nuevo desde que se retomó la normalidad" en la entidad tras el traslado de la sede en lo que se refiere a más aperturas. Además, expuso que "no hacemos nada para deshacerlas", ya que "son un producto totalmente transparente para el cliente" y que "no tiene ningún efecto práctico".

SITUACIÓN EMPANTANADA

El presidente de Banco Sabadell afirmó que la situación política en Cataluña en la actualidad es de "empantanamiento", para asegurar que le gustaría que hubiera "un orden institucional" en la región.

Oliu apuntó que en Cataluña hay "riesgos" como consecuencia de la incertidumbre que genera la situación, aunque dijo que es "optimista" y que espera "que en algún momento haya un Gobierno de la Generalitat y que eso sea más pronto que tarde".

"Me gustaría que no estuviera la situación como está, nos gustaría que hubieran una Generalitat, un presidente y un orden institucional", subrayó el presidente del Sabadell, quien agregó que es algo que desean todos los empresarios, ya que sería conseguir el "marco de seguridad institucional y jurídica que hemos venido reclamando".

Sobre los políticos que se encuentran en prisión, dijo que lo lamenta "mucho" pero que "es algo que no me incumbe, que es de los jueces". Respecto al impacto económico, Oliu comentó que el "empantanamiento" tiene un "efecto limitado y un gradiente negativo sobre el potencial de crecimiento" de la economía catalana, con efectos en el conjunto de la española. De esta manera, reiteró que el potencial de crecimiento podría ser menor, pero eso se notaría con el paso del tiempo.

El responsable del Sabadell dijo que tras el impacto de las primeras semanas de octubre se volvió a la normalidad en Cataluña, aunque reconoció que hay "elementos que pueden afectar a medio plazo", como la nueva inversión en bienes de capital, la implantación de nuevas empresas o el impacto en el turismo de calidad. En todo caso, apuntó que no se prevé que vaya a haber "efectos económicos secundarios".

