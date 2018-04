El país que mostró el camino para controlar la inflación modifica su 'receta' monetaria

La Reserva de Nueva Zelanda tendrá el objetivo de lograr el pleno empleo

En el pasado la inflación era muy relevante, pero hoy parece bajo control

Sin embargo, el futuro del empleo podría ser más complejo

Hace más de 25 años, Nueva Zelanda estableció el control de la inflación como objetivo principal de su política monetaria. Más de dos décadas después, la mayoría de los bancos centrales implementan sus herramientas monetarias con el objetivo de lograr la estabilidad de precios a través de un objetivo de inflación creíble. Ahora, el banco central que mostró el camino al mundo vuelve a realizar cambios de calado para seguir mejorando.

El pasado 26 de marzo, Hon Grant Robertson, ministro de Finanzas, y Adrian Orr, gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ por sus siglas en inglés), anunciaron que además de establecer objetivos específicos para la inflación también se fijarán ciertos objetivos sobre el mercado laboral, concretamente la búsqueda del pleno empleo sostenible.

Poro otro lado, será un comité el que decida las decisiones de política monetaria, que hasta ahora eran establecidas únicamente por el gobernador del RBNZ. El Gobierno formalizará un comité de política monetaria (MPC por sus siglas en inglés) en el que habrá miembros del externos al RBNZ. La nueva Ley permitirá que el MPC tenga entre cinco y siete miembros (inicialmente habrá siete) y siempre habrá más miembros internos que externos. Todos estos expertos serán nominados por la Junta del Banco de la Reserva, y nombrados por el Ministro de Finanzas. También habrá un observador sin derecho a voto del Tesoro de Nueva Zelanda

El empleo cobra protagonismo

John McDermott y Rebecca Williams, economistas del RBNZ, han señalado en un discurso en Sydney algunos datos para explicar esta decisión y han puesto en contexto la aprobación de la Reserve Bank Act de 1989 que tanto éxito ha tenido en la política monetaria mundial.

Esto expertos han mostrado que el nuevo objetivo de pleno empleo no es una meta cerrada como lo ha sido la de inflación, porque el "pleno empleo sostenible no se puede calcular como un solo indicador". Centrarse por ejemplo en la tasa de paro "puede ser engañoso", explican estos expertos. Una caía de la tasa de paro puede ser resultado de una mayor demanda de mano de obra, pero también porque un número de persones abandonen la fuerza laboral porque no encuentren empleo y terminen desanimados.

De modo que "el banco central considerará una amplia gama de indicadores del mercado laboral para formular sus políticas, de modo que comunicaremos la evaluación y las perspectivas del mercado laboral con más detalle que en el pasado. Al igual que con la inflación, nuestra compresión del mercado laboral siempre se puede mejorar a medida que aparezcan nuevos datos y nuevos métodos de investigación", señalan los economistas del RBNZ.

Según explican los expertos de ING y el economista Dani Rodrik, este cambio deja entrever las nuevas necesidades de una economía diferente. Con la inflación controlada desde hace años, el empleo se ha convertido en uno de los pilares del bienestar en los países desarrollados.

La línea azul representa la inflación interanual. // Fuente: Reserva Federal de Nueva Zelanda

Como señalaban los expertos del RBNZ durante el discurso, cuando se aprobó la Reserve Bakk Act del 89, la inflación se movía entre el 10 y el 15%, con picos del 20%. Por eso, en aquella época fue primordial mostrar a los agentes que la prioridad de la institución era el control de los precios.

Anclar las expectativas de precios fue fundamental para lograr la estabilidad que necesitaba la economía, y para ello el banco central de Nueva Zelanda tuvo que mostrar que era una institución independiente, transparente, con un único objetivo (estabilidad de precisión) y una persona que tomase las decisiones, el gobernador. Ahora la inflación está bajo control y si en algún momento supone un problema es porque no crece lo suficiente.

"La Reserve Bank Act (1989) brindó los apoyos que nos permitieron establecer credibilidad en nuestra intención de cumplir el objetivo de estabilidad de precios. Al bajar la inflación y anclar las expectativas dentro del rango objetivo, pudimos implementar un enfoque cada vez más flexible de la política monetaria que se ha reflejado en los sucesivos acuerdos sobre política monetaria. Este enfoque flexible significa que durante mucho tiempo hemos tenido en cuenta la economía real", concluyen los expertos.

