Marín quemada: "el 80% de las sentencias del supremo han confirmado las resoluciones de la cnmc"

17/04/2018 - 16:45

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró este martes que sobre la revisión jurisdiccional de las resoluciones de su organismo "se han trasladado ciertos mensajes a la opinión pública que no se corresponden con la realidad".

Marín Quemada compareció ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad para presentar el último informe de la CNMC sobre telecomunicaciones y sector audiovisual.

En una jornada en la que se dirime en el Supremo el pleito sobre la liberalización de las licencias del taxi, el presidente de la CNMC dijo que pese a determinados mensajes que se lanzan a la opinión pública, "el dato objetivo es que más del 80% de las sentencias del Tribunal Supremo entre 2014 y 2017 han confirmado el fondo de nuestras resoluciones".

"No obstante", añadió, "no puedo estar satisfecho, y no me cuesta hacer autocrítica. Queremos reforzar nuestros análisis y nuestros procedimientos, adaptarlos a las mejores prácticas existentes y mejorar la eficacia en la persecución de prácticas prohibidas".

