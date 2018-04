Empleo espera cerrar pronto un acuerdo sobre la ayuda única de 430 euros para desempleados

Esos 430 solo lo cobran algunos parados. Sin embargo, a los refugiados el Estado español les paga el piso, la luz, el agua, la comida, el médico, el colegio, la ropa, las medicinas y además paga subvenciones a empresas para que les contraten. ¿Por qué no hace lo mismo el Estado español con los españoles que no tienen donde caerse muertos? Pues porque esos no son clientela que cambia votos por euros