El FMI mejora sus previsiones para España, que crecerá un 2,8% este año superada sólo por EEUU

Lo peor de todo es que casi siempre tengo razón cuando me quejo, así que si hace años ya ví los problemas que iba a causar en las pensiones la reforma laboral, me temo que nos espera un buen problema con la Deuda. Y no me hace ni pizca de gracia ver babeando a borregos cortoplacistas que se dejan engañar por cuatro palabritas.