PP defiende que los PGE son buenos para Euskadi y Cataluña y pide al PNV que no apoye enmiendas de totalidad

17/04/2018 - 14:23

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha defendido este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 son buenos para Euskadi y para Cataluña, y ha pedido a los nacionalistas vascos que no apoyen las enmiendas de totalidad presentadas hasta ahora por PSOE y Unidos Podemos al proyecto del Gobierno, que el Pleno del Congreso debatirá a finales de mes.

En los pasillos del Congreso, al término de la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando ha subrayado que su partido sigue pidiendo a todas las formaciones políticas que piensen "no en su ideología, sino en los españoles" en general, y en los vascos, en particular, ha dicho, refiriéndose al PNV. Los cinco diputados del PNV son claves para que el Gobierno pueda superar el primer trámite de los Presupuestos.

Según ha defendido, las cuentas públicas para el presente ejercicio contienen "importantes dotaciones" para seguir impulsando infraestructuras "muy importantes" para los vascos, e "importantes mejoras" para los pensionistas y viudas vascos, así como para las empresas, que podrán "ganar en competitividad" en lo que se refiere al coste de la electricidad.

CARGA CONTRA EL PDECAT

"Son unos Presupuestos buenos para el País Vasco, pero también para Cataluña", ha apuntado Hernando, recalcando, en referencia a la antigua CiU, que le causa "una enorme perplejidad" que formaciones que "siempre" contribuyeron al debate presupuestario hayan decidido estar "ausentes" de éste.

"Lamento profundamente que en Cataluña no haya formaciones de las que ahora se llaman independentistas, pero que antes no lo eran, que no quieran seguir representando un papel que era muy importante", ha manifestado.

En este punto, ha destacado que en estos momentos el "único" que está pendiente de los problemas reales de los catalanes es el Gobierno de Mariano Rajoy y los otros grupos de la Cámara, en referencia a Ciudadanos y Coalición Canaria, que van a apoyar los Presupuestos.

VUELTA A "LAS POLÍTICAS DEL PASADO"

Por todo ello, el dirigente 'popular' ha llamado al PNV, sin citarle expresamente, que no apoye la próxima semana las enmiendas de totalidad al proyecto presupuestario del Gobierno anunciadas por PSOE y Unidos Podemos porque, según ha indicado, suponen una vuelta a las "políticas del pasado", esto es del crecimiento del gasto público y de aumento de la deuda. "Luego --ha proseguido-- seguiremos dialogando con todos, si es posible".

Fuentes del PNV aseguran que el partido aún no ha decidido si presentará o no enmienda a la totalidad o cuál será su posición en el debate de la próxima semana, un asunto que los nacionalistas vascos abordarán este jueves, la víspera de que venza el plazo para registrar estos vetos.

