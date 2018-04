330 43

Economía.- La parada de las nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de mes de abril el descenso que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como 'pool' se ha situado en la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que, aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del 1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo.

Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar una menor producción eólica durante la última semana, factores que han llevado al 'pool' a situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.

El pasado día 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190 gigavatios hora (GWh).

No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no garantiza precios bajos "si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia".

Así, consideran que esta podría ser la tendencia durante las próximas semanas, con un alza de los precios del 'pool', "a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado por la reducción de generación nuclear".

Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 9 o 10 de mayo, mientras que unos días después está programado que Trillo inicie su desconexión para recarga de combustible.

MERCADO DE FUTUROS.

En lo que se refiere al mercado de futuros, ha subido hasta los 50 euros por MWh para mayo, mientras que el de junio se sitúa en los 55 euros por MWh, lo que implica incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana.

Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de las 'commodities' (Brent, Gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5 y el 7% en sus productos de próxima entrega.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.

El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.



