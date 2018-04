330 43

Juan antonio pedreño, reelegido en bulgaria presidente de social economy europe

17/04/2018 - 12:37

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, ha sido reelegido presidente de Social Economy Europe (SEE), la máxima entidad representativa de este modelo empresarial, que supone el 8% del PIB y 6% del empleo (14 millones de trabajadores) en la UE.

La Economía Social europea representa 2,8 millones de empresas y cuenta con 232 millones de miembros de cooperativas, mutualidades y otras entidades de Economía Social.

Pedreño accedió por unanimidad a la Presidencia de SEE en diciembre de 2015. Durante su mandato, esta entidad ha impulsado un incremento de la presencia y visibilidad de la Economía Social en los órganos de decisión de las instituciones europeas.

La propuesta de SEE por la Economía Social se vio materializada a finales del año pasado, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo coincidieron en la necesidad de construir una Europa más próspera y social gracias a la Economía Social.

Asimismo, durante este mandato se firmó en mayo de 2017 la 'Declaración de Madrid', en la cual 11 gobiernos europeos (España, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Chipre y Suecia) se comprometieron a que la Economía Social ocupe un lugar prioritario en las políticas comunitarias y reclamaron "medidas concretas" para lograrlo.

EUROPA MÁS PRÓSPERA

El presidente de Cepes y SEE valoró "la importancia creciente que estos años ha adquirido la Economía Social, y el fuerte impulso que eso nos otorga para seguir trabajando en este camino, puesto que las instituciones europeas tienen consciencia de que es una herramienta necesaria para construir una UE más próspera, justa y sostenible".

Pedreño hizo un llamamiento al resto de gobiernos (11 ya son firmantes) para que la potencien, la relancen y trasladen a sus ciudadanos que su Estado y Europa se preocupan por ellos. Además, reclama un Plan de Acción Europeo que reconozca a la Economía Social como un actor transversal de las políticas de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea.

"En los próximos años, desde SEE mantendremos el impulso para que las instituciones europeas y los países miembros de la UE generen un ecosistema favorable a la Economía Social, puesto que se ha demostrado que es posible un nuevo modelo económico, con empresas que no se deslocalizan, son rentables social y económicamente, generan empleo estable y de calidad, y en las que las personas priman por encima del capital; características todas ellas de la Economía Social", afirmó el presidente de Cepes y SEE.

Pedreño asume la Presidencia con el equipo anterior. Los vicepresidentes serán Alain Coheur, de AIM (Mutualidades euroepas); Emmanuel Verny, de la Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria, y Luigi Martignetti, de REVES (Red Europea de ciudades y regiones por la Economía Social).

Social Economy Europe nació hace 18 años con la vocación de representar los intereses de la Economía Social europea, que en la actualidad representa al 10% del tejido empresarial continental y da empleo a más de 14 millones de europeos.

(SERVIMEDIA)

17-ABR-18

ROR/caa

