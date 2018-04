330 43

Vivienda. de la serna no cree en la "imposición de determinados precios máximos" para evitar una burbuja en el alquiler

17/04/2018 - 11:36

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, destacó este martes que no cree en "la imposición de determinados precios máximos" para evitar una burbuja en el precio de los alquileres.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro defendió que el Plan Estatal de Vivienda "favorece una mayor regulación del precio de la vivienda" aunque este no es su objetivo último, según dijo.

El ministro aseguró que no cree en imponer precios máximos, porque "eso se ha demostrado que no va a ningún sitio" y no favorece el que haya personas que tengan una vivienda y se lancen a rehabilitarla para ponerla en el mercado.

Explicó que desde su departamento se pretende hacer un "barrido general sobre el ámbito normativo" y revisar no solo lo relativo a los alquileres, sino también planes generales o las normas referentes a la edificación, pero "es prematuro avanzar algo".

17-ABR-18

