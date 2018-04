Tebas anuncia que LaLiga aspira a ganar 2.300 millones por TV en 2021 y jugar partidos en el extranjero en 2020

"Madrid y Barça percibirían 220 millones; el club que menos, unos 60"

"Somos una industria del entretenimiento: competimos con Netflix, HBO..."

"Si no tenemos nuevas ventanas, dejaremos de ser una gran liga"

Javier Tebas, presidente de LaLiga. Imagen: Reuters

Javier Tebas, presidente de LaLiga, mantiene que el objetivo de la organización que lidera es alcanzar unos ingresos centralizados por derechos audiovisuales de 2.300 millones de euros para el año 2021 de los cuales 1.300 serían procedentes del mercado nacional y 1.000 del mercado extranjero.

Tebas también ha revelado, durante una entrevista para el Diario As, que la intención de LaLiga es organizar partidos del campeonato en el extranjero para 2020, aunque no se tratarán ni de clásicos, ni de derbis, sino de encuentros de nivel medio. Como hace, por ejemplo, la NBA.

Nuevas cotas audiovisuales

"El objetivo es que el 1 de julio de 2019 [fecha en la que expira el actual contrato de televisión] tengamos acuerdos por 1.300 millones en España y que en el mercado internacional, que cada año varía, subamos un 15% y llegamos a 1.000 millones de euros en tres años. En total, hablando de máximos, queremos llegar a 2.300 millones", ha explicado Tebas en esta conversación en la que también ha revelado, en parte, cómo se ejercería el reparto de los derechos audiovisuales entre los clubes.

"Madrid y Barça [percibirían] unos 220 millones de euros por temporada. El [equipo de Primera] que menos, unos 60", avanzó.

Además, Tebas también insistió en que, pese a las reticencias que se están encontrando en el sector audiovisual, en el que muchas empresas han anunciado que no pujarán por ciertos paquetes por lo disparado de los precios, su deseo es cerrar la adjudicación del nuevo contrato cuanto antes.

"Antes del final de temporada queremos tener adjudicados los paquetes o declarados desierto el concurso si no se llega a las cantidades que queremos", insistió el mandatario sobre ese nuevo acuerdo para el trienio 2019-2021.

Tebas insiste en que el objetivo de su actual proyecto es mutar a LaLiga no en la organizadora de una competición, sino en una "industria del entretenimiento".

"Competimos con las grandes ligas y con Netflix, Amazon Premium, HBO... debemos estar preparados. El 70% de ingresos provienen de la tele. Hay que tener nuevas ventanas y no estar pasivos. Si no, dejaremos de ser una gran liga en cuatro años", vaticinó deslizando, de nuevo, la posibilidad de que LaLiga se emita por alguno de estos nuevos formatos.

Partidos fuera y su proyecto en LaLiga

Al respecto de la disputa de partidos en el extranjero a lo NBA, Tebas confirmó que su deseo es llevar en dos años algún partido del campeonato a otro país. "Hablo de uno de 380 partidos. Nunca un clásico o un derbi. Estamos analizando pros y contras, la época, qué hacer con las aficiones... Nuestra competencia, la NBA, ya lo hace. ¿Por qué nosotros no? Lo pelearemos", insistió.

Tebas se refirió a su proyecto personal y a su continuidad del organismo que, por ahora, está garantizada hasta 2020. De ahí en delante, no descarta seguir por más tiempo. "Tendría que haber algunos cambios, pero no lo descarto (...) Hay nuevos acuerdos con los clubes tras la oferta que tuve de Italia que me impedirían trabajar en el sector un tiempo", comentó como uno de los motivos por los que no descarta seguir en LaLiga.

Ese acuerdo del que habla lo blinda con un sueldo que, dice Tebas, "se publicará en la web" de LaLiga en breve, pero que sitúa sus emolumentos "sobre los 2,2 millones de euros brutos por temporada", destacó.

Además, Tebas insistió en su deseo de hacer crecer LaLiga y llevarla siempre un paso más allá. "Nos transformamos: de tener unos 45 trabajadores pasamos a más de 300 (400 a final de año) con fichajes de primer nivel. De organizador del campeonato hemos pasado a ser una industria del entretenimiento", insistió.

