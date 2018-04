330 43

El Gobierno responde a Linde que las pensiones se garantizan con empleo, crecimiento y cuentas saneadas

16/04/2018 - 21:13

Linde advierte de que solo el empleo no será "suficiente" para sostener las pensiones

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha afirmado que las pensiones se garantizan con crecimiento económico, creación de empleo y cuentas públicas saneadas, y ha asegurado que "siempre" tendrán la garantía del conjunto de las administraciones públicas y del Estado.

Así lo ha señalado Nadal en declaraciones a los periodistas tras comparecer ante la Comisión de los Presupuestos del Congreso para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al ser preguntado sobre las advertencias del gobernador del Banco de España, Luis María LINDE (LIN.XE ) quien en una comparecencia anterior en la misma Comisión ha dicho que "por muy favorable que sea el empleo, no será suficiente para sostener las pensiones donde lo queremos sostener".

Nadal ha subrayado que lo que garantiza las pensiones es el crecimiento económico, la creación de empleo y contar con unas cuentas públicas saneadas. "Las pensiones es parte de nuestro sistema público, es parte del sistema presupuestario. Con independencia de la situación en la que se encuentre en un momento el sistema de pensiones, siempre tendrá la garantía del conjunto de las administraciones públicas y del conjunto del Estado si estas se encuentran en una situación saneada", ha remarcado.

En esta línea, ha recordado que en 2011 el déficit suponía 9 puntos del PIB y más de 100.000 millones de euros, mientras que ahora es un tercio de esa cifra. "¿Cuándo estaban más aseguradas las pensiones, entonces o ahora?", se ha preguntado.

Por su parte, Linde ha advertido en su intervención en la Comisión de Presupuestos de que "por muy favorable que sea el empleo, no será suficiente para sostener las pensiones donde lo queremos sostener", y ha pedido que el sistema sea "sostenible", ya que "no hay nada peor que entrar en una carrera que no sea sostenible y dar a la sociedad ideas y expectativas que no se pueden cumplir".

Linde ha advertido de que en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas.

En todo caso, las medidas a acometer le corresponden al Pacto de Toledo, ha recordado Linde, quien ha dicho que hay que tener en cuenta parámetros "muy complicados", como la evolución demográfica, que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones de un modo "muy fuerte".

"TENEMOS CICATRICES DE LA CRISIS QUE HAY QUE CURAR"

Por otra parte, Nadal confía en que se vayan a aprobar los Presupuestos, ya que se apoyan en el crecimiento, la creación de empleo e incluyen mejoras en las pensiones, y el cumplimiento de los acuerdos en materia de empleados públicos, así como un mayor apoyo a I+D+i y la lucha contra la violencia de género, entre otros.

"Me cuesta creer que no se vayan a aprobar", ha apostillado Nadal, quien ve las nuevas cuentas "suficientemente importantes" como para recabar los apoyos necesarios para su aprobación.

De igual forma, ha apuntado que la renta de España se sitúa en niveles de 2007, así como la recaudación, pero "falta empleo y hay que reducir el déficit". Según Nadal, España presenta aún "cicatrices de la crisis que hay que curar".

