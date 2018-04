330 43

Economía/Telecos.- El Gobierno presentará "en pocas semanas" una estrategia digital con vocación de consenso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha adelantado que el Gobierno presentará "en pocas semanas" su nueva estrategia digital, que confía suponga la fijación de una hoja de ruta hasta 2025 consensuada entre todas las formaciones políticas.

En su comparecencia ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Lassalle ha explicado que esta estrategia girará en torno a cinco ejes: ciudadanía, educación y empleo en el mundo digital; I+D, innovación y emprendimiento digital; transformación digital de las empresas e innovación de servicios públicos digitales; infraestructuras tecnológicas; y regulación inteligente.

En este sentido, ha mostrado a los diputados su intención de analizar de forma conjunta esta nueva estrategia para ver cómo enriquecerla entre todos, ya que la intención del Gobierno es desarrollar una estrategia global "con el consenso de todas la fuerzas políticas".

Por ello, el secretario de Estado ha reclamado un esfuerzo para intentar diseñar una hoja de ruta en la que todas las formaciones políticas se puedan reconocer y con un horizonte temporal a 2025, igual, por ejemplo, al que plantea la estrategia digital de Alemania.

A este respecto, ha detallado que para 2020 se prevé incluir la realización de un "chequeo" para comprobar qué ejes se han desarrollado "idóneamente" y cuáles se han encontrado con deficiencias o disfuncionalidades en su ejecución.

Además, Lassalle ha defendido la creación de diferentes grupos de trabajo para analizar aspectos como los derechos digitales o la Inteligencia Artificial (IA), ya que la transformación digital está "marcada por la incertidumbre", como refleja, por ejemplo, que hace tres años nadie hablaba de los datos y había "escasísimas referencias a los derechos digitales".

PRESPUESTOS GENERALES.

En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 Lassalle ha recordado que el presupuesto para el área de Sociedad de la Información y Agenda Digital asciende a 670,3 millones de euros, de los que 150 millones de euros están destinados a consolidar el impulso a la extensión de la banda ancha en España, un 50% más que el año anterior.

A este respecto, ha defendido el compromiso "real" del Gobierno de Mariano Rajoy con la extensión de la banda ancha, como reflejan los datos de cumplimientos de planes anteriores y el reciente anunció del plan 300x100 para llevar banda ancha de al menos 100 Mbps a todos los municipios y el 95% de la población española en 2021.

Asimismo, ha incidido en que se destinarán 24 millones de euros para avanzar en la política de territorios inteligentes, así como que se busca impulsar la innovación en materia de sociedad de la información con un nuevo plan de tecnologías digitales habilitadoras, que se presentará en las próximas semanas y que busca el desarrollo de tecnologías disruptivas y de carácter habilitante para el sector TIC.

Lassalle también ha destacado que se destinan más de 23 millones para consolidar el Incibe como servicio público para impulsar las capacidades de la ciberseguridad en España. Además, se han autorizado 60 contratos laborales indefinidos en el Incibe durante los próximos tres años, lo que supone aumentar un 70% su plantilla.

Respecto a Red.es, ha señalado que contará con una transferencia por parte de la Secretaria de Estado de 120 millones de euros, que se suman a los 80 millones de euros de ingresos propios, con lo que se quiere optimizar su servicio e incrementar el impacto de sus actividades para fomentar el uso de las TIC en empresas y ciudadanos.

RESPALDO A LOS PGE

En este contexto, ha reconocido que "no sería bueno" para el país que no salgan adelante estos PGE, pero ha reconocido que, en caso de que no fueran aprobados, en materia de Agenda Digital se podrían atender "buena parte de las líneas de trabajo más importantes" gracias al manejo de fondos europeos Feder y al trabajo de Red.es.

Además, Lassalle ha reconocido que el retraso de la aprobación de los Presupuestos, que deberían haber entrado en vigor el pasado mes de enero, va a afectar a su ejecución, como ya ocurrió el año pasado, y hará que no se puedan alcanzar los niveles ideales en los planes anunciados.

Por otro lado, también ha negado que el modelo de impulso a la digitalización que recoge los PGE esté basado en la iniciativa privada y ha defendido la colaboración "virtuosa" que existe entre administraciones públicas y empresas en un sector "afortunadamente regulado", que he permitido que España sea líder en Europa en infraestructuras tecnológicas.

Por último, el secretario de Estado también ha señalado que están trabajando en el desarrollo instrumentos de financiación "más competitivos y más seguros" para poder competir con las herramientas del sector financiero.

PUBLICIDAD