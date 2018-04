330 43

Economía/PGE.-Hacienda dice que se aprobarán los Presupuestos porque "no hay ningún obstáculo que no se pueda solventar"

Avisa de que, sin Presupuestos, no subirán las pensiones ni bajarán los impuestos este año

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha afirmado este lunes que "objetivamente se van a aprobar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que "no hay ningún obstáculo que no se pueda solventar", si bien ha advertido de que si no ven la luz no se podrá hacer realidad la subida de las pensiones, la rebaja de impuestos y la financiación autonómica en la segunda mitad del año.

Antes de intervenir en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de ley de las nuevas cuentas públicas, Nadal ha dicho que ve "bien" la negociación política sobre los Presupuestos, ya que "no hay ningún obstáculo que no se pueda solventar".

Nadal ha dicho que la "lógica" hace pensar que el Presupuestos de este año debería salir adelante, ya que el ajuste para cumplir con el déficit fue mayor el año pasado que este, que ya solo requerirá un ajuste de 10.000 millones. En comparativa, "de cada cuatro euros solo gastábamos uno, el resto era para bajar el déficit, mientras que hoy de cada dos, uno va a gasto público", ha apuntado.

"Objetivamente se van a aprobar", ha aseverado Nadal, quien ha defendido que los Presupuestos de 2018 son la primera piedra para que España crezca entre un 2,5% y un 3% durante los próximos diez años para igualar al resto de países en renta, tras una década de crecimiento perdido.

Igualmente, ha rechazado el método de subir "brutalmente" los impuestos, el incremento de la deuda o el gasto público, y ha abogado por el de elevar el gasto social conforme a una base económica "sólida".

LA IMPORTANCIA DE LOS PGE

En su intervención, ha recordado que el Gobierno tiene una "importante" minoría parlamentaria, por lo que necesita el apoyo de "todos" los grupos parlamentarios, y ha recalcado que en "estos momentos del año" es "muy importante" aprobar los Presupuestos para hacer realidad en la segunda mitad del año el crecimiento de las pensiones, la rebaja de los impuestos, el impulso a la inversión, el crecimiento económico y la financiación autonómica y local, ya que "no serían posibles sin la aprobación de los PGE".

"Los Presupuestos los hemos hecho entre todos y no han salido mal dadas las circunstancias en las que estamos", ha recalcado Nadal, quien ha reconocido que al Gobierno le gustaría subir aún más las pensiones y el gasto social pero "hay que ser responsables y tener en cuenta los objetivos presupuestarios porque sino no hay crecimiento, sino un castigo de los mercados".

Nadal ha apremiado a aprobar los Presupuestos, ya que "el principal enemigo para la ejecución es el tiempo", y ha ironizado sobre que la oposición busque tumbar los presupuestos mientras que permitiría la aprobación de medidas incluidas en las mismas en decretos leyes, como subidas salariales o de pensiones.

De esta forma, ha defendido que las nuevas cuentas públicas conllevan un gasto social del 56% y van a permitir el incremento de las pensiones mínimas y de viudedad, una reforma del IRPF destinada a las familias, los asalariados y os empleados con rentas más modestas.

Entre otras partidas, ha destacado que el proyecto de Presupuestos para este año recoge el acuerdo suscrito entre Hacienda y los sindicatos sobre empleo público, que conlleva creación de empleo público y un alza salarial de entre el 6% y el 8,8% en tres años; así como 50 millones más para becas, un esfuerzo en I+D+i con una subida del 5,4%, y el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género, con 200 millones.

También ha resaltado que incluyen 4.248 millones más de financiación para las CCAA y corporaciones locales, hasta los 123.250 millones; 217 millones más para fomento del empleo; 500 millones para el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 800 millones para la financiación de infraestructuras.

EL CUMPLIMIENTO DEL DEFICIT DA MARGEN A LOS PGE

El secretario de Estado de Presupuestos ha resaltado el "notable" descenso del déficit en 2017, hasta el 3,1% del PIB, lo que supone un tercio respecto al desajuste de 2011, que además ha venido acompañado de un "fuerte" crecimiento del PIB.

"Lejos de haber una contradicción entre la reducción del déficit y el crecimiento, los datos demuestran que hay una ganancia de confianza de la economía", ha enfatizado Nadal, quien ha apuntado como objetivo la "práctica eliminación" del déficit en 2020, para lo que este año se reducirá ya al 2,2% del PIB.

En esta línea, ha señalado que el "salto" del nivel de déficit entre 2016 y 2017 para cumplir el objetivo fue superior al que hay que realizar este año, y ese margen explica "buena parte" de las políticas recogidas en los Presupuestos.

"Es el cumplimiento estricto del objetivo de déficit público de 2017 lo que permite crear espacios para incrementar la inversión pública y las políticas sociales", ha puntualizado.

De hecho, ha afirmado que España, por vez en su historia, crece con un patrón más próximo a Alemania, lo que hace pensar que el país entra en una fase "sólida de crecimiento durante mucho tiempo".

En cuanto a los ingresos, ha detallado que el presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 300.903,21 millones de euros en 2018, lo que representa un incremento del 3% respecto al presupuesto anterior , y la recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 3,6%, hasta los 210.024,87 millones.

Esto supone 12.000 millones más, una cifra de crecimiento tributario similar en 2017 respecto al del año pasado, ha explicado Nadal, que ha aseverado que la recaudación se elevará este año cerca del 6%, en línea con el año pasado (+6,4%), un repunte que está muy relacionado con el PIB nominal, que crecerá un 4,3% y que permitirá acometer cambios impositivos.

Respecto a la rebaja del IRPF, que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes (de ellos un millón de pensionistas), ha indicado que será de unos 2.000 millones de euros, de forma que se reducirá el mínimo exento en el IRPF, que subirá de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes.

Además, habrá una rebaja adicional para quienes perciben entre 14.000 y 18.000 euros anuales, entre otras medidas.

PUBLICIDAD