El Banco de España avisa que habrá más recortes en las pensiones futuras

Que listo es el Sr. Gobernador. yo con ningun estudio de los que se supone que tiene el, lo confirmo. Con la basura de sueldos que estan pagando los empresarios amiguetes de los gobiernos de turno, todo lo que han saqueado politicos, la banca, las autopistas, el almacen de gas. los ERES, la Gürtel y la madre que los pario, han colaborado de chafar este pais a la mas grande miseria de su historia. No me explico que hacemos, queriendo mantener a tanto politico que no SIRVE PARA NADA. Todo esto lo digo sin tener estudios Sr. Gobernador del Banco de España.