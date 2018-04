Ciudadanos propone actuar contra las 'telecos' que suban sus tarifas por servicios no demandados

Las telecos se están comportando como una auténtica mafia, si contratas por teléfono, todo lo que te ofrecen, y los precios que te dan no tienen nada que ver con lo que te cobran luego.....MIENTEN COMO BELLACOS, ¡claro! ellos te graban a tí y tú no los grabas a ellos (yo no puedo grabarlos desde el fijo), total que cuando ves la primera factura te quedas con cara de tonto.....me engañó JAZZTEL y ahora me ha engañado VODAFONE, pero pienso ir a los servicios jurídicos para ver si puedo denunciar a éstos últimos, NO PIENSO CONTRATAR NUNCA MÁS POR TELÉFONO, de ahora en adelante iré a las tiendas a firmar el contrato, por lo menos será más seguro....¡¡¡¡¡MENUDA MAFIA!!!!!!