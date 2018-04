Un centenar de manifestaciones exigen pensiones dignas en todo el país

Algunos que por lo visto no van a envejecer nunca y, por lo tanto, parece que no les preocupan las pensiones (ya veremos qué pasa cuando les toque a ellos cobrarlas) no se quieren enterar las pensiones funcionan como un contrato entre generaciones. Lo mismo que a mí me quitaron dinero (cotizaciones) para pagar las pensiones de los que estaban jubilados, ahora que ha llegado mi hora quiero que otros me paguen a mí. Si no, es una estafa rotunda.