Berlín avisa a Macron de que no todas sus propuestas de reforma europea son viables

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha manifestado este sábado su cautela respecto a los planes de reforma anunciados el año pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, para relanzar la Unión Europea.

Macron sabe "que no todas sus propuestas pueden ser llevadas a la práctica", ha declarado el político del Partido Socialdemócrata (SPD), socio menor del Gobierno de la canciller Angela Merkel, en declaraciones que adelanta el dominical 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'.

"Vamos a ver qué se puede hacer de forma de no sobreeexigir la capacidad de maniobra de países en particular", ha señalado el ex alcalde de la ciudad-Estado de Hamburgo.

Scholz ha estimado importante que "esté asegurado el control parlamentario del Bundestag" en el caso de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad creado durante la crisis del euro sea ampliado para convertirse en un Fondo Monetario Europeo.

También ha advertido de que en la proyectada unión bancaria "no puede darse una situación desequilibrada en la que unos aporten los recursos necesarios y otros no cumplan con crear las condiciones necesarias".

Las declaraciones de Scholz se producen después de que la bancada parlamentaria de la Unión Cristiano Demócrata de Merkel presentase ante el Parlamento una propuesta para que Alemania rechace los planes de la Comisión Europea de crear el fondo monetario "sin modificar los Tratados Europeos y sin la participación directa de los Parlamentos nacionales".

