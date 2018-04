Rajoy anuncia un año más de tarifa plana para autónomos en pequeños pueblos

Se ampliará de 1 a 2 años el periodo para beneficiarse de la tarifa plana para autónomos en los municipios de menos de 5.000 habitantes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el periodo de tarifa plana para autónomos se duplicará, un año más, en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Ha prometido también un programa que elimine las trabas a los emprendedores de los pueblos pequeños.

Rajoy ha hecho estos anuncios en la convención del PP sobre el reto demográfico y el medio rural, en el que se ha referido también al plan para promover el empleo en las zonas rurales y despobladas, de cien millones de euros -que ya recogen los presupuestos- y que la semana que viene aprueba el Consejo de Ministros.

"Vamos a luchar contra la despoblación, es un planteamiento de este partido y es un objetivo del Gobierno y además una obligación que tenemos como país", ha declarado Rajoy en una convención sectorial sobre medio rural y reto demográfico que el PP ha organizado en Zamora, en la que han participado también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y el presidente del partido en esta comunidad, Alfonso Fernández-Mañueco.

Rajoy ha señalado además que pondrán en marcha un plan de apoyo al empleo y al emprendimiento en las zonas rurales de escasa población para facilitar que los jóvenes tengan empleo y facilitar también la vida de las personas que "llevan mucho tiempo sin encontrar un trabajo".

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha señalado que los españoles deben tener igualdad de oportunidades vivan donde vivan, en el medio rural o en los núcleos urbanos, y ha criticado que formaciones como Ciudadanos no se ocupen de los ciudadanos que viven en los pueblos y que incluso en las pasadas elecciones abogaran por suprimir las diputaciones provinciales.

Mensaje a Cs: "Hablan mucho, pero no hacen nada"

En medio de la inquietud que se ha instalado en el partido por el avance de Ciudadanos en las encuestas, Rajoy ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los suyos, a poco más de un año de las elecciones autonómicas y municipales.

"Aquí seguimos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Los demás no tienen ningún defecto, pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna. Hablan mucho, pero hacen poco, dicho de otra forma, nada", ha enfatizado, en medio de la polémica por el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, un asunto al que no se ha referido expresamente en su discurso.

Tarifa plana

Anteriormente al anuncio de Rajoy de la extensión del año de tarifa plana de cotización para autónomos de pequeñas poblaciones, la ministra de empleo, Fátima Báñez, ha destacado la afiliación de 124.000 nuevos autónomos hasta el mes de marzo, crecimiento que ha imputado a la tarifa plana puesta en marcha por su partido.

Satisfacción en ATA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha aplaudido que se amplíe de 1 a 2 años el periodo para beneficiarse de la tarifa plana para autónomos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, media que, a su juicio, ayudará a frenar la despoblación en el ámbito rural.

El presidente de ATA ha subrayado que el permitir que durante dos años los autónomos en este tipo de poblaciones paguen una cuota de 50 euros ayudará a resolver el problema del relevo generacional y hará más fácil emprender en el ámbito rural.

En los últimos cinco años han desaparecido 150.000 negocios en las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, en muchos casos, por falta de relevo generacional al frente de los mismos, ha subrayado.

"Ante la falta de incentivos, los jóvenes se van a las grandes ciudades y luego es muy difícil que vuelvan", ha subrayado Amor, quien ha considerado que facilitar el emprendimiento en estas zonas ayudará también a paliar las altas tasas de paro juvenil.

En su opinión, la "acertada medida" anunciada por Rajoy fomentará que se mantengan negocios, sobre todo en los sectores del comercio y de la hostelería, "que son los que dan vida al entorno rural".

PUBLICIDAD