El fútbol francés encuentra a su Carlos Slim: así es la misteriosa inversora estadounidense que ha salvado a un club histórico

Aporta una vital inyección económica al Étoile Football Club

Su aparición recuerda a la de Carlos Slim en el Oviedo

Imagen: Reuters

El Étoile Football Club (EFC), un pequeño club del extrarradio del norte de París, ha encontrado a una misteriosa inversora estadounidense dispuesta a salvarlo de la desaparición, un caso que evoca al del club español Oviedo con el multimillonario mexicano Carlos Slim.

Aunque ha sido por una cuantía mucho menor que Slim, quien aportó en 2012 dos millones de euros para librar de la bancarrota al equipo asturiano, la empresaria se ha comprometido a dar 25.000 euros al año para que el EFC siga con su "labor de integración" social en el barrio de Étoile, en Bobigny (afueras de París).

Así lo cuenta a EFE su actual presidente, Timera Ammar, mientras otea los dos terrenos de césped sintético del club, colindantes a una zona de desgastados y precarios edificios ocupados desde hace décadas por muchas familias afrodescendientes.

Ammar, de 32 años y origen senegalés, aclara que esta inversora prefiere mantenerse en el anonimato, aunque sí se sabe que es de origen argelino e irlandés y que tiene unos 50 años.

"Invirtió aquí porque se sintió tocada por la injusticia de nuestra situación. Teníamos 300 miembros (hoy 70), con una importante función social y, de la noche a la mañana, el Ayuntamiento cambió y nos empezaron a retirar ayudas", relata.

Desde 2014, cuando los comunistas perdieron las elecciones y cedieron el Consistorio al partido de centroderecha UDI, las ayudas al Étoile empezaron a menguar, de 25.000 euros anuales hasta los 3.000, y las situación del club pasó a ser insostenible, hasta que a finales de 2017 encontraron su boya de salvación.

El anterior presidente, Amadou Cissé, y Fouad Ben Ahmed, un conocido activista de los barrios periféricos parisinos, conocieron a la mujer en un coloquio de varias ONG celebrado en Irlanda.

Le contaron la situación y ella resolvió convertirse en una especia de mecenas del Étoile, fundado en 2005 y que hoy funciona solo con seis equipos infantiles. Las categorías de jóvenes y adolescentes, que jugaron en divisiones de aficionados, desaparecieron hace años.

"Este club es muy importante para los chavales de aquí. Es esencial para que se desarrollen a través del deporte, para que no caigan en el mal camino de la violencia o las drogas y tengan medios para salir adelante", defiende Ammar, socio y antiguo jugador de la entidad a la que se dedica de forma gratuita.

Según el directivo, la empresaria estadounidense visitará las instalaciones de la entidad antes de verano para saber cómo evolucionan las cosas.

En principio, su idea no pasa por hacer grandes esfuerzos financieros y sí porque el club no cierre y continúe como un punto de encuentro para los chavales. Aspira a que su aportación de 25.000 euros anuales abra la puerta a otros inversores.

"No estamos en la zona oeste de París (la más acomodada de la ciudad). Aquí no hay muchas cosas que hacer. El fútbol también sirve a los chicos para poder viajar. Muchos ni saben lo que es un bosque, porque no salen de aquí", incide Ammar.

Los nubarrones sobre futuro del Étoile se van disipando. El joven presidente, que tiene estudios de contabilidad y trabaja como formador de conductores de autobuses, es optimista.

Cree que la repercusión mediática que ha tenido el club ayudará a que se animen otros empresarios. De momento, el dinero que reciben les permite apenas sobrevivir, que no es poco.

"Con los 25.000 euros que recibimos pagamos las deudas que tenemos con cuatro antiguos asalariados y compramos los equipamientos para los niños", refiere Ammar, quien cuenta que los seis entrenadores del Étoile son prácticamente voluntarios. Cobran 100 euros al mes.

Salvando las evidentes diferencias, el gesto de la empresaria estadounidense evoca al del magnate Slim, quien en 2012 compró la mayoría de acciones del Oviedo, un histórico del fútbol español que estaba en grandes apuros.

El proyecto del mexicano, en contraste con los de inversores rusos, cataríes o estadounidenses en otros equipos, no implica desorbitados aportes y está centrado en la formación del deporte en el ámbito local.

