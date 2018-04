330 43

Pensiones. ugt acusa al gobierno de "parchear" el sistema y dice que la subida de las pensiones mínimas es "insuficiente"

14/04/2018 - 13:10

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado al Gobierno de estar "parcheando" el sistema de pensiones con la subida de las mínimas, y considera que esta es una decisión "unilateral e insuficiente".

En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez calificó de "miserable" el incremento del 3% de las pensiones mínimas y las no contributivas.

"El Gobierno tiene una gran capacidad para hablar y poca para proponer", criticó, para acusarle seguidamente de estar "parcheando" los problemas del sistema de pensiones con las medidas contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Para Álvarez, las iniciativas del Ejecutivo responden a que las movilizaciones de pensiones "han empezado a tener efecto", puesto que "a nadie se le ocurría pensar en el mes de octubre que hagan la propuesta que están haciendo" para las pensiones mínimas y no contributivas.

MOVILIZACIONES

De hecho, este domingo los pensionistas están llamados a salir a la calle de nuevo para reivindicar unas pensiones dignas.

No obstante, Álvarez señaló que "el tema no acaba con la aprobación de los Presupuestos", ya que CCOO y UGT tienen un calendario de movilizaciones que irán desarrollando mientras las pensiones no vuelvan a revalorizarse conforme al IPC.

"La Seguridad Social de España tiene solución", destacó el dirigente sindical, quien indicó que España gasta el 9,9% del PIB en pensiones contributivas, mientras que en Alemania se gasta un 12%.

Añadió que "la mejora de los salarios a corto plazo da suficiente margen" para que las cuentas de la Seguridad Social vuelvan al equilibrio, además de que se transfieran a los Presupuestos gastos que paga la Seguridad Social y "no le corresponde".

Preguntado sobre el papel de otras organizaciones para movilizar a distintos colectivos como los pensionistas, Álvarez lo valoró como "extraordinariamente positivo" y explicó que en todas las convocatorias en las que ha sido posible el acuerdo han colaborado conjuntamente.

"No queremos sustituirlos", dijo el líder de UGT, pero puntualizó que "nosotros no hemos nacido hoy al albur de un tema concreto, hemos nacido hace 130 años".

PLANES PRIVADOS DE PENSIONES

Por otra parte, el responsable de UGT quiso dejar claro que ningún dirigente de su central tiene un plan privado de pensiones.

No obstante, explicó que el sindicato "trabaja, asesora y ayuda a los trabajadores" que tienen planes de empleo pactados en sus empresas y que "no están pensados para sustituir" la pensión pública, pero este sistema "no es igual" que tener un fondo privado de pensiones.

En cualquier caso, dijo que un plan privado de pensiones es el equivalente "a cualquier otra decisión que una persona que tiene ahorros quiera hacer".

