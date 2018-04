La mejor forma de adornar un currículum, tener un máster

El MBA es el postgrado con mayor reconocimiento y prestigio global

La formación de máster y postgrado no es un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo pero sí es un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato, según se desprende del informe Infoempleo Adecco 2016: Oferta y demanda de empleo en España. Otra de las ventajas de cursar este tipo de estudios se puede notar en la diferencia salarial. Dentro de la categoría de directivos, el postgrado es más demandado en aquellas ofertas dirigidas al director comercial (36,6%), al director gerente (36,2%), al director financiero (35,3%) y al director de recursos humanos (35%). Cabe destacar que el porcentaje de estudiantes que al finalizar un grado comienzan un máster oficial está creciendo de manera clara en los últimos tres cursos (4,5 puntos porcentuales).

Cursar un máster siempre es un acierto, pese al esfuerzo y a las horas invertidas. A continuación, una serie de aclaraciones para entender todo lo relativo a los másteres.

¿Qué diferencias hay entre un máster y un postgrado?

Un postgrado tiene una duración máxima de un curso, comprende entre 15 y 60 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Los másteres se desarrollan durante uno o dos años y su duración oscila entre los 60 y los 120 créditos ECTS. Básicamente, la diferencia es la duración y el título que se obtiene al finalizar los estudios.

Para acceder a un máster es necesario estar en posesión de un título universitario de grado o equiparable. En cambio, para acceder a un postgrado (diplomaturas de postgrado, cursos de especialización...), la coordinación del programa puede permitir la admisión de estudiantes sin título de grado pero con experiencia profesional en el ámbito.

¿Qué es un título propio?

Un título propio no está orientado a la investigación y no permite acceder al doctorado. Los máster oficiales dan acceso al doctorado, los títulos propios no. Un título propio está diseñado y avalado por la propia universidad.

¿Qué es un Trabajo Fin de Máster? ¿Cómo es su desarrollo?

El Trabajo Fin de Máster (TFM) sirve para demostrar que los conocimientos que se han adquirido durante la realización del programa han quedado comprendidos e incorporados en la mente del alumno y es un requisito imprescindible para obtener el TFM. La realización del TFM debe ser dirigida por un profesor del Máster. La labor del director es llevar a cabo un seguimiento continuado del trabajo realizado por el alumno para la elaboración, presentación escrita y defensa oral del TFM.

¿Cómo se defiende un TFM?

La exposición y defensa del TFM es uno de los ejercicios fundamentales que contempla esta asignatura y obligatoria. Este momento resulta clave para demostrar la adquisición de competencias transversales (capacidad de síntesis, comunicación, gestión de la información, creatividad, etc.). La defensa es de carácter público (desde el inicio de la misma y hasta su finalización, incluyendo la fase de preguntas y aclaraciones de la Comisión Evaluadora). Para poder optar a la defensa el estudiante ha de estar matriculado en el TFM y haber superado el resto de asignaturas del título. Si el estudiante no supera el resto de asignaturas antes de la convocatoria ordinaria o extraordinaria de defensa del trabajo, no podrá presentarse a ella.

¿Qué es un MBA? ¿Qué salidas profesionales tiene?

MBA son las siglas de Master of Business Administration, el programa de postgrado con mayor reconocimiento y prestigio internacional. Este programa ofrece las claves para adquirir habilidades y estrategias de negocios esenciales para la toma de decisiones efectivas dentro de la empresa. Algunos de los factores que influyen en la empleabilidad de los MBA son su formación, experiencia, sus actitudes personales y su visibilidad; factores que deben estar en constante reciclaje. Para este año, los países donde hay una mayor demanda de titulados de MBA es India, China, Japón, Australia, Singapur y Hong Kong, al igual que México en Latinoamérica. Esta formación da la llave a emplearse en sectores como el mundo institucional y empresarial, en áreas de protocolo, relaciones institucionales, externas o públicas, marketing, congresos y reuniones, diseño de espectáculos y diseño gráfico, eventos, escenografía y artes escénicas aplicadas, o en ámbitos relacionados con la creatividad y la comunicación.

¿Qué profesiones exigen un máster habilitante?

Este programa obligatorio para algunas profesiones permite precisamente que se pueda ejercer la carrera para la que estudiaron el grado.

Es una formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada y que consta de una formación profesional, un periodo de prácticas profesional o una práctica profesional. En el caso español existen 14 profesiones que requieren del máster habilitante para poder ejercerse: abogado o procurador, arquitecto, capitán de la Marina Mercante, ingeniero aeronáutico, ingeniero agrónomo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ingeniero de Minas, ingeniero de Montes, ingeniero de Telecomunicación, ingeniero Industrial, ingeniero Naval y Oceánico, jefe de Máquinas de la Marina Mercante, profesor de Educación Secundaria y psicólogo.

¿Se puede reconocer la experiencia laboral y profesional para convalidar créditos en un máster?

Se puede reconocer la experiencia laboral y profesional, siempre que la misma esté relacionada con las competencias del máster. El número máximo de créditos que se pueden reconocer a partir de la experiencia laboral y profesional, y de enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. En el caso de licenciaturas, ingenierías, arquitectura, máster oficial o periodo de docencia en un programa de doctorado, el alumno podrá solicitar el reconocimiento de hasta 36 ECTS.

¿Todos los másteres dan acceso al doctorado?

El acceso a un programa de doctorado requiere tener un título oficial de grado o equivalente y de máster, aunque cada programa establece criterios de admisión específicos.

