Economía/Finanzas.- Caruana ve necesaria una "única cultura de regulación" y defiende los requerimientos de capital

Llama a "no bajar la guardia" ante los nuevos retos del sector bancario

El ex director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y próximo consejero de BBVA, Jaime Caruana, ha afirmado que para crear un solo mercado financiero en Europa es necesaria una "única cultura de regulación", al tiempo que ha defendido los requerimientos de capital para las entidades.

"Para crear un mercado financiero único hace falta una única cultura de regulación", ha indicado Caruana durante una conferencia pronunciada en el marco del máster en Regulación bancaria y financiera de la Universidad de Navarra. Según ha explicado, esto "no se hace de un día para otro", pues deben "combinarse diversas filosofías de diversos países".

Caruana ha lamentado que "los modelos no han funcionado como se esperaba de ellos", pero ha señalado que "lo fundamental es el capital". "No hemos ido demasiado lejos", ha defendido, añadiendo que "este rango de capital es apropiado y se podría ir a más" y que no hay razón para dar marcha atrás.

Quien fuera gobernador del Banco de España entre los años 2000 y 2006 ha puesto en valor que el sector financiero ha mejorado tras la crisis y ha demostrado una "mejor resiliencia", si bien es necesario "ser prudentes" y valorar los riesgos a futuro, tanto los antiguos -saneamiento de balances, por ejemplo- como los nuevos -el nuevo entorno económico, la transformación digital y la rentabilidad-, dado que "queda considerable trabajo por hacer".

NUEVOS RETOS

En su opinión, la estabilidad financiera no depende únicamente de la regulación y la supervisión, sino que también contribuyen a ella las políticas económicas, especialmente las fiscales. Los riesgos a la estabilidad financiera, como el apalancamiento, también han evolucionado durante los últimos años, por lo que "no hay que bajar la guardia", ha dicho.

"Hay un cierto grado de complaciencia respecto a estos nuevos retos", por lo que "es el momento de analizar el impacto seriamente", ha indicado Caruana, que será consejero independiente de BBVA desde el 1 de junio, tras la aprobación de su nombramiento en la última junta de accionistas de la entidad, celebrada el pasado marzo.

El también expresidente del Comité de Basilea ve necesario reflexionar siempre sobre que reforzar un balance en épocas de estrés es difícil, por lo que "se tiene que hacer en las épocas de vientos a favor", como la actual.

En suma, para Caruana el gran reto para la supervisión es encontrar un equilibrio entre la supervisión tradicional, los test de estrés y la gobernanza, mientras que para las entidades el principal es la rentabilidad. Según ha dicho, a la hora de intentar mejorar el ROE "ha habido excesivo uso de apalancamiento y no en mejorar el retorno de los activos".

Para Caruana, las tres grandes vulnerabilidades de la economía global que afectan a los mercados son la "excesiva" deuda, la tendencia decreciente de la productividad y las políticas económicas de los gobiernos, a lo que se une una "cierta complaciencia de los mercados" respecto a que los bancos centrales actuarán en caso de volatilidad.

