La subida del 0,25% de las pensiones asegura el sistema para los próximos 35 años, según el Banco de España

Las prestaciones NO-Contributivas deberían ser testimoniales, de forma temporal, endurecer los requisitos y vigilarse en el tiempo porque son una Subvención y no un derecho como sí lo es la pensión contributiva.



NO es justo ni lógico que se malgasten en subvenciones mal dadas a colectivos de vagos que no han aportado nada, rescate a bancos, obra pública innecesiaria, sobrefinanciación de autonomías separatistas, rescatar autopistas sin coches o aeropuertos sin aviones o como "mordida" a corruptos.



Hacer políticas que FOMENTEN LA NATALIDAD DE LA POBLACIÓN AUTÓCTONA dando facilidades como en otros países europeos.



Endurecer las leyes ANTI-CORRUPCIÓN con OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LO SUSTRAÍDO y de lo contrario no poder salir de la cárcel. Esto incluye controlar de forma férrea la evasión de capitales o a quienes defrauden impuestos.



ASÍ HABRÍA MÁS DINERO EN LOS PRESUPUESTOS PARA COSAS REALMENTE IMPORTANTES



COMO SANIDAD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD O PAGAR LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS.



NO a socializar pérdidas de bancos, obra pública innecesaria, aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches.



NO a las ayudas a inmigrantes que no han aportado nada, las pensiones no contributivas, las subvenciones inútiles a cualquiera menos a quien habría que dársela, etc.



- Sin suficiente natalidad no hay posibilidad de relevo generacional y será casi imposible pagar las pensiones.



Y eso no lo van a solucionar los que vienen a nuestro país a vivir de la subvención cuando vean que no pueden vivir del cuento se irán a sus países.



Por eso hay que FOMENTAR POLÍTICAS DE NATALIDAD por y para los ESPAÑOLES.



Encima tenemos el problema del buenismo y algunos quieren que nos hagamos cargo de gente de otros países a los que se les da todo gratis, mientras a los trabajadores nacionales se nos sangra a base de subidas de impuestos, recortes, y con sueldos de miseria.



Cada delincuente nos cuesta al mes, lo pagamos todos, como mínimo 1950€ multiplicad eso por todos los delincuentes encarcelados (casualmente la mayoría son de "otras" etnias y nacionalidades).



Malgastando recursos en gentuza que sólo han generado dolor y sufrimiento ¿por qué no hacemos como en USA que les hacen trabajos forzados para que paguen lo que cuestan al estado que somos todos los contribuyentes?



Encima cuando salen, supuestamente rehabilitados (me reiría sino fuera para llorar) les dan un pensioncita y ayudas sociales.



En este país vive mejor un delincuente que un trabajador público o privado y que muchos pensionistas que tiene que buscar en las basuras de los supermercados para llegar a fin de mes.



ESTO HAY QUE CAMBIARLO YA



Hay que ENDURECER las LEYES de inmigración y hacer como en otros países como Alemania: el extranjero que esté allí 6 meses sin trabajar o estudiar es expulsado y quien lo esconda puede correr la misma suerte.



Por supuesto subvenciones mínimas y con preferencia para los nacionales.



Las pensiones CONTRIBUTIVAS DEBEN SUBIR COMO EL IPC ES JUSTO Y ES LÓGICO: quien ha pagado y cotizado religiosamente durante más de media vida lo merece.



HAY QUE POTENCIAR LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS, LA NATALIDAD Y EL EMPLEO DIGNO PÚBLICO Y PRIVADO PARA LOS ESPAÑOLES.







Hay que hacer políticas que generen EMPLEO DE CALIDAD empleo cualificado con buenos sueldos y estabilidad, PRIORIZANDO al TALENTO PATRIO.



Con sueldos dignos para retener el talento.