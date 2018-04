¿Cómo le afectará la rebaja fiscal de este año? No se beneficiará en su totalidad si no conoce los detalles

Madre de Dios!!! Señor Francisco S. Jiménez debería emplear un poco más de tiempo en su trabajo e informarse mejor o al menos comprobar los artículos que escribe.



“Las medidas obligarán a hacer la Declaración de la Renta a muchas personas que no están exentas de hacerla”. Si no están exentas será que tienen que hacer la Renta, y si tienen que hacer la renta ya no le afectan las medidas porque ya estaban obligados. Ok, lo admito como un error.



“No quedará más remedio que confesarse con Hacienda para beneficiarse de la rebaja fiscal. También habrá que hacerla para aplicarse las deducciones por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y el incremento de 600 euros anuales la deducción por familia numerosa por cada hijo por encima de tres. Los asesores fiscales indican que la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, no se podrá pedir adelantada y no habrá otra manera de aplicarse que a través de la Declaración”. Además del tono despectivo con el que se escribe este párrafo que prefiero ni comentar, esto que escribe ha pasado toda la vida, no será ahora que cambie por las nuevas medidas del Gobierno. Muchos contribuyentes no obligados a presentar la declaración, sí la presentan porque le sale a devolver o porque, estando obligados a pagar, tienen deducciones como la de madre trabajadora y la presentan. Que por cierto, en estos últimos casos se marca la casilla de no obligado, el resultado es cero, y se cobra íntegramente la deducción correspondiente.



Quizás sería más productivo, señor Francisco, que redactase un artículo menos despectivo con Hacienda, y explicase cómo hay muchísima gente no obligada a presentar la renta que no la presenta a pesar de que le salga a devolver, entre otras cosas, porque se piensan que la presentación de ese año le obliga a presentarla todos los años. Desde mi punto de vista, sería un artículo mucho más interesante.