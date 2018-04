330 43

Las acciones de iag bajan un 0,45% tras hacer público su interés en norwegian

12/04/2018 - 17:41

Las acciones de International Airlines Group (IAG) cerraron este jueves con una caída del 0,45% tras anunciar el holding su interés en adquirir la compañía de bajo coste Norwegian.

El grupo aéreo del que forman parte ya British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level, además de mostrar su interés por Norwegian, reveló que ha adquirido el 4,61% de la aerolínea noruega.

IAG considera que Norwegian es "una inversión atractiva" y explica que la inversión minoritaria que ya ha realizado está destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones, incluyendo la posibilidad de formular una opa.

Además, asegura que hasta la fecha las conversaciones no han tenido lugar, que no ha tomado ninguna decisión sobre la formulación de una opa en este momento y que no existe certeza sobre si se llegará a tomar tal decisión.

Norwegian cuenta actualmente con una flota de 151 aviones y ofrece 512 rutas, de las que 132 tienen origen o destino en aeropuertos españoles.

En 2017 transportó a un total de 33,15 millones de pasajeros, de los que 8,46 millones volaron en España, un 24% más.

