IAG compra el 4,6% de la aerolínea Norwegian y abre la puerta a lanzar una OPA sobre el 100%

12/04/2018 - 14:16

IAG, el 'holding' que agrupa a Iberia, British Airways (BA), Vueling, Aer Lingus, ha adquirido una participación del 4,6% del capital de Norwegian, una inversión que califica de "atractiva" aunque "minoritaria", según ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero con la que abre la puerta a la posibilidad de lanzar una OPA por el 100% de la aerolínea.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Esta inversión minoritaria está destinada a establecer una posición desde la cual iniciar conversaciones con Norwegian, incluyendo la posibilidad de formular una oferta de adquisición sobre la totalidad de la aerolínea noruega", señala en un comunicado.

La matriz de Iberia y BA sale así al paso de las noticias publicadas en algunos medios que apuntan a que estaría considerando realizar una oferta por Norwegian Air Shuttle.

En esta sentido, IAG aclara que hasta la fecha tales conversaciones "no han tenido lugar, que no ha tomado ninguna decisión sobre la formulación de una oferta de adquisición en este momento y que no existe certeza sobre si llegará a tomar tal decisión", concluye.

IAG, que agrupa a Iberia, BA, Vueling, Aer Lingus y LEVEL, da así un paso más en su vocación desde su fundación: convertirse en uno los protagonistas de la consolidación del sector del transporte aéreo.

El 'holding' aéreo presentó en su momento una oferta por activos de Air Berlin, se hizo con 'slots' de la británica Monarch en el aeropuerto londinense de Gatwick superando a otras interesadas como easyJet, Wizz y Norwegian, e intentó adquirir la aerolínea austríaca Niki, tras crecer incorporando la británica bmi (2012), Vueling (2013) y la irlandesa Aer Lingus (2015) al grupo.

NORWEGIAN DESPEGA EN BOLSA.

Las acciones de Norwegian en la Bolsa de Oslo se han disparado más de un 20% ante una eventual oferta de compra, mientras que los de IAG repuntan un 1,19% tras la confirmación de su inversión en la aerolínea noruega.

Al respecto, Norwegian ha asegurado que no tenía conocimiento previo de dicha adquisición antes de que ésta fuera comunicada por IAG a media mañana de hoy jueves.

"Norwegian no ha entablado discusión o diálogo alguno con IAG acerca de dicho asunto", confirma en su nota. Sobre la inversión de IAG, Norwegian cree que su interés en la compañía "confirma la sostenibilidad y el potencial del modelo de negocio y de su crecimiento global".

La aerolínea noruega, fundada en 1993, cerró 2017 con unas pérdidas de 299 millones de coronas noruegas (31 millones de euros) frente a las ganancias reportadas un año antes de 1.135 millones de coronas noruegas (118 millones de euros) por los costes de su expansión y renovación de flota.

Norwegian llevó a cabo el pasado importantes inversiones en el cuarto trimestre, relacionadas con la captación de pilotos y tripulantes de cabina (TCP), tanto para su flota de largo radio como para la de corto radio, de cara a prepararse para el crecimiento en 2018.

