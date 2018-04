330 43

Economía.- El Congreso rechaza, con votos de PP, Cs, PNV y CC, contener la subida del alquiler con contratos más largos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha rechazado las propuestas de En Comú Podem para regular el mercado del alquiler de vivienda con varias medidas, como incrementar la duración de los contratos o que estos evolucionen conforme al incremento del Indice de Precios de Consumo (IPC).

Las propuestas han encontrado el rechazo de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, cuyos votos en contra han sido suficientes para derribar la moción llevada al Congreso por la coalición de izquierdas. La iniciativa sí que ha contado con el apoyo de PSOE, ERC, PDeCAT, Compromís y EH-Bildu.

El texto sometido a votación reclamaba recuperar los cinco años de duración mínima en los contratos, regular subidas anuales de acuerdo al IPC, enfrentar "incrementos abusivos" en las renovaciones convencionales, aumentar la dotación de los programas de ayudas y elaborar un mapa de viviendas en propiedad de la Sareb de entidades de rescatadas para que las administraciones locales y autonómicas pudieran hacer uso de las mismas.

Durante el debate de la moción registrada por En Comú, su portavoz, Lucía Marín, ha criticado que el Gobierno "bloquee y controle cualquier reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) e Hipotecaria" con el fin de "blindar la injusticia de esas normas consolidadas".

"No puede tratarse los alquileres como acciones de Bolsa", ha aseverado, reconociendo que, si bien "no hay soluciones mágicas", sí que hay necesidad de impulsar "medidas urgentes", para lo que ha pedido el apoyo del PSOE: "Sean valientes, no compren el discurso a la derecha", ha pedido, subrayando que allá donde se ha regulado el alquiler "el mercado privado no se ha resentido".

Por último, se ha dirigido a la bancada de PP y Ciudadanos para reclamar una reforma de la ley para poder acabar con la subida de precios: "Queremos vivir en nuestros barrios, no queremos ser nómadas. Queremos poder elegir dónde vivir. Simplemente, tal y como hacen ustedes", ha concluido.

EL ULTIMO PLAN ESTATAL, "UNA OPORTUNIDAD PERDIDA"

El PSOE también ha denunciado el incremento de los precios, consecuencia, ha dicho su portavoz de Vivienda, Mar Rominguera, de la falta de políticas públicas en los últimos años al respecto, del incentivo a la compra como inversión y de la irrupción de las viviendas turísticas, por lo que ha reclamado aumentar la oferta disponible.

"Hemos perdido en el último Plan Estatal de Vivienda una oportunidad para actualizar todas las políticas de vivienda, que pasan inevitablemente por aumentar la oferta", ha subrayado, avanzando su apoyo, si bien ha lamentado que la propuesta de En Comú sea "poco ambiciosa, demasiado genérica" y sin "medidas para víctimas de la burbuja del alquiler".

Por parte de Esquerra Republicana, su diputada Ana María Surra ha criticado que las dificultades para hacer frente al alquiler o a la hipoteca provocara el pasado año el desahucio de más de 35.000 familias, existiendo "viviendas vacías regaladas a bancos rescatados con dinero público" cuando estos, ha dicho, "han tenido una actuación absolutamente errónea, usurera e inmoral, cuando no ilegal en el otorgamiento de hipotecas".

"LA ESPECULACION HA TOMADO CARTAS EN EL ASUNTO"

Lourdes Ciuró, del PDeCAT, ha sostenido que la duración de tres años hace "imposible" una "estabilidad y durabilidad de la vida familiar", y ha defendido que, cuando se accede a la vivienda habitual a través del alquiler, el inquilino "sepa que nada hará peligrar su posesión en tanto se cumplan las condiciones del contrato". Para Ciuró, acortar la duración en 2013 motivó "que la especulación tomara cartas en el asunto".

Quien ha rechazado respaldar la iniciativa de En Comú ha sido el PNV, cuyo diputado Iñigo Barandiaran ha señalado que, pese a comparten la petición de aumentar los fondos de vivienda, cree que habría sido necesario detallar en qué partidas. Asimismo, ha criticado que la formación de izquierdas opte "por el ruido y por la propaganda, en lugar de presentar una ley", a lo que Lucía Martín replicaba desde su escaño, tal y como podía apreciarse desde la retransmisión, que ya había una ley registrada al respecto.

"SUS MEDIDAS CONSEGUIRIAN JUSTAMENTE LO CONTRARIO"

Tanto PP como Ciudadanos han señalado que las medidas propuestas provocarían "justamente una reducción de viviendas y un aumento de los precios", tal y como ha señalado la diputada 'popular' Ana María Zurita, que ha asegurado que en ciudades como París o Berlín la regulación de los precios "eximían del límite" factores como que sean viviendas exteriores o buenas vistas, "cuestiones que son garantía en España de habitabilidad", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que en París esta regulación ha terminado siendo derogada mientras que en la capital alemana se está a la espera de conocer la resolución de la Justicia. Frente a ello, ha defendido la vía de aumentar la oferta existente de vivienda en alquiler para contener la subida de los precios.

Ciudadanos también ha criticado las propuestas de la coalición de izquierdas, pues pese a considerar que buscan "un objetivo loable", cree que "consiguen justamente lo contrario". Así, su portavoz económico, Toni Roldán, ha asegurado que ampliar la duración de los contratos desincentivaría el alquiler, encareciendo los precios, y ha dicho que regular los precios es "exactamente lo mismo que proponía Franco". En este punto, la bancada de Unidos Podemos ha roto a aplaudir de forma irónica.



