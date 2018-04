330 43

Economía.- Reino Unido obliga a Disney a presentar una oferta por Sky si compra 21st Century Fox

LONDRES, 12 (EUROPA PRESS)

The Walt Disney Company deberá presentar una oferta de compra por Sky, de la que 21st Century Fox controla un 39%, en caso de completar la adquisición de la mayor parte del conglomerado de medios de Rupert Murdoch, por el que el pasado mes de diciembre ofreció 52.400 millones de dólares en acciones (42.460 millones de euros) si este no ha cerrado previamente la adquisición del 61% que aún no controla en la cadena británica de televisión, operación bloqueada por Competencia de Reino Unido.

El regulador de fusiones y adquisiciones del Reino Unido ha comunicado este jueves a Disney, Fox y Sky su decisión de que "una vez completada la adquisición por Disney de Fox, Disney tendrá que hacer una oferta obligatoria a los tenedores de acciones ordinarias de Sky como resultado de la participación del 39% que Fox ostenta en Sky". La multinacional del ratón Mickey contará con un plazo de 28 días tras la compra de 21st Century Fox para presentar su oferta.

Según el órgano ejecutivo del Panel de Adquisiciones del Reino Unido, esta oferta deberá consistir en 10,75 libras esterlinas en efectivo por cada acción ordinaria de Sky, manteniendo así los términos de la propuesta de compra planteada por 21st Century Fox en diciembre de 2016 y que ha sido bloqueada provisionalmente por la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) al considerar que la operación suscita problemas de pluralidad por el excesivo control sobre la oferta informativa en el país que proporcionaría a la familia Murdoch.

No obstante, el regulador británico señala que Disney no tendrá la obligación de realizar esta oferta de compra en el caso de que 21st Century Fox controlara ya el 100% de Sky, así como en el caso de que Comcast Corporation o cualquier otra empresa haya adquirido más del 50% de las acciones ordinarias de Sky.

The Walt Disney Company, 21st Century Fox y Sky han aceptado la decisión del Panel de Adquisiciones del Reino Unido.

El pasado mes de diciembre, The Walt Disney Company llegó a un acuerdo para adquirir por 52.400 millones de dólares en acciones (42.460 millones de euros) el negocio de entretenimiento de 21st Century Fox, incluyendo la producción de cine y televisión, así como los intereses de la empresa de Rupert Murdoch en el negocio de 'streaming', mientras quedarían fuera de la operación los canales de televisión e informativos de la compañía, que serán agrupados en una empresa independiente cotizada.

Según las condiciones pactadas, los accionistas de 21st Century Fox recibirán por cada título de la compañía en su poder 0,2745 acciones de Disney, que asumirá además como parte del acuerdo unos 13.700 millones de dólares (11.106 millones de euros) en deuda neta de 21st Century Fox, lo que elevaría el montante de la transacción a 66.100 millones de dólares (53.582 millones de euros).

Con anterioridad al cierre de la transacción, ambas empresas preveían que 21st Century Fox completaría la adquisición del 61% de la plataforma de pago Sky que aún no controla, por lo que una vez que culmine la operación The Walt Disney Company asumiría el control de Sky, incluyendo deuda.

De hecho, tras la intervención de Competencia del Reino Unido el conglomerado de Rupert Murdoch informó a las autoridades de que The Walt Disney Company está dispuesta a comprar Sky News al margen del resultado de la transacción pactada entre ambas empresas, lo que podría contribuir a desbloquear la compra por parte 21st Century Fox del 61% que aún no controla en Sky.

Por otro lado, además de los recelos del regulador británico, 21st Century Fox deberá sobreponerse también a la propuesta lanzada por Comcast, el gigante estadounidense del cable y propietario de la cadena NBC, que pretende adquirir Sky a cambio de 12,50 libras esterlinas en efectivo por cada acción de Sky, cifra que valora la cadena en 22.100 millones de libras (25.404 millones de euros) y representa una prima del 16% con respecto a la oferta de 21st Century Fox.



