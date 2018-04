El PSG se defiende de la amenaza de quedarse sin Champions por supuestos ingresos inflados: "Eso es falso"

El 'Financial Times' informa de que la UEFA sospecha de los parisinos

El club alega que son informaciones que sólo pretenden desestabilizar

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en una fotografía de archivo. Imagen: Reuters

El París Saint-Germain (PSG) se ha defendido a través de un comunicado de las informaciones que, vertidas desde el Financial Times, aseveraban que la UEFA estaba meditando apartar al equipo de la Champions League si no conseguía demostrar en menos de dos meses que sus ingresos publicitarios no están inflados. Que no vulnera, en definitiva, el 'Fair Play' financiero para, así, poder acometer fichajes como el de Neymar Junior, delantero contratado desde el FC Barcelona por 222 millones de euros.

"[Estas informaciones] sólo pretenden ensuciar antes de nuestra reunión con la UEFA, otra vez vuelve a salir con información errónea y dirigida contra el club en la prensa británica", se defendió el equipo galo en este texto.

El PSG afirma que "considera deplorable que, solo unos pocos días antes de una reunión regular programada para la UEFA, se haya publicado información falsa sobre el club", además de añadir que "el organismo europeo tiene una visión muy clara y transparente del estado financiero del club, especialmente con respecto a contratos plurianuales con socios del club", dice el texto.

Según Financial Times, UEFA ha solicitado a Octagon un informe para demostrar si los patrocinios que tiene el PSG, cifrados en una cantidad cercana a los 200 millones de euros, son reales. Es decir, que si los activos tienen ese valor real.

En este sentido UEFA sospecha de que el PSG está recibiendo ingresos por patrocinios que deberían reportarle mucho menos dinero, como, por ejemplo, el que esponsoriza su camiseta o la ciudad deportiva.

En este sentido el diario anglosajón afirma que el PSG tiene firmado un patrocinio con la autoridad turística de Qatar por 175 millones de euros anuales, pero que en verdad esta institución apenas aparece reflejado en ninguno de los soportes publicitarios del equipo parisino.

