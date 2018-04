España e Italia presentan el futuro más sombrío de los grandes países de Europa, según UBS

Este es el problema de España y no si expulsan o dejan de expulsar a Guardiola. Si no sabe perder pues que deje el fútbol o el negocio. Si cualquier persona invirtiera mal casi 600 millones de euros, es decir 100.000,00 millones de las antiguas pelas y acabara como acabó perdiendo hasta el seny y alguna prima sustanciosa estaríamos igual de cabreados. O no? Pero es que ese no es nuestro problema, nuestro problema es este, el del estudio.