Economía.- Nadal rechaza abaratar la tarifa eléctrica a la gran industria, pues otros deberían costearla

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, cree que aplicar una tarifa de potencia estacional para la gran industria no sería una medida justa, porque la merma de ingresos que supondría tendría que ser sufragada con subidas de impuestos, de peajes energéticos o bien aumentando el déficit en el sistema eléctrico.

Preguntado en la sesión de control al Gobierno por el portavoz energético de ERC en el Congreso, Joan Capdevila, por el mandato parlamentario para impulsar una tarifa de potencia estacional para algunos grandes consumidores, el ministro ha pedido "aprender un poco del grupo de expertos" nombrado para explorar escenarios de transición energética.

Así, ha dicho que esa medida supondría una "rebaja de ingresos y eso hay que compensarlo con una subida de impuestos o una subida de la parte fija de la tarifa". Además, ha recordado que la propia ley prohíbe al Gobierno "proponer medidas energéticas que generen déficit".

EL COSTE PARA LA INDUSTRIA BAJA UN 11% DESDE LA REFORMA

"¿Otra vez déficit porque algunos no pagan?", se ha preguntado. "No puedo dejar déficit, pero tampoco es justo: Existe el resto de industrias, de empresas, de pymes, comercios y consumidores domésticos, y pagarían lo que otros no pagan", ha subrayado. Por otro lado, Nadal ha recordado que el Gobierno ya ha sido "acusado de estar obsesionado con los precios de energía, especialmente los de la industria",

Así, ha destacado que, desde la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y su predecesor en el Ministerio, José Manuel Soria, el precio de la energía para las industrias tipo, según datos de Eurostat, ha bajado un 11%, mientras que esta estadística ha subido un 16% para Reino Unido, casi un 10% en Alemania y en Francia no ha bajado.

"UN ARGUMENTO DE MUEBLE BAR"

Capdevila ha lamentado que Nadal ha mostrado, a su juicio, la "incapacidad de contestar preguntas concretas sobre medidas concretas con el argumento del mueble bar": "Te cobran siempre aunque no hayas bebido una botella", ha dicho, acusando al ministro de contener "con gracia y gracejo la rabia de la impotencia".

Así, ha recordado que el Congreso aprobó hace ya más de un año una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a aprobar medidas que sirvieran para rebajar el precio de la energía para las empresas productivas.

Concretamente, una tarifa de potencia estacional que, ha dicho, podría beneficiar a sectores como el agrícola o el turístico, o la posibilidad de disponer de redes eléctricas cerradas para mejorar la competitividad de las industrias.

