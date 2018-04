330 43

Presupuestos. rengifo (cesce) considera "fundamental" aprobar los pge y reducir el déficit público

11/04/2018 - 11:10

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Álvaro Rengifo, afirmó hoy en el Fórum Europa que es "fundamental" que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que España reduzca su déficit público para evitar problemas cuando suban los tipos de interés.

Así lo señaló durante su participación en el encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que reclamó "a las fuerzas políticas españolas" que aprueben los Presupuestos y que "sean capaces de aprovechar este tiempo virtuoso de 2018 y razonablemente bueno de los próximos tres años". "Para eso es fundamental tener un Presupuesto", añadió.

Para el presidente de Cesce, "los PGE están siendo razonables y prudentes con el gasto y como los ingresos están aumentando va a ser importante para resolver uno de nuestros problemas fundamentales, el défiit público, que nunca ayuda al desarrollo económico, así que es positivo que se vaya resolviendo".

En el mismo sentido, preguntado por la situación de España, Rengifo destacó que "siendo bastante pobres hemos sido capaces de estar entre las 15 mayores economías del mundo". "Vivimos del sol y del talento, no hay mucho más", añadió.

Insistió en "el riesgo de que no hemos bajado nuestro endeudamiento lo suficiente como para no ser vulnerables ante el aumento de los tipos de interés". "Lo tenemos que tener en cuenta, ya que eso va a crear una presión en los próximos años. Cualquier cambio va a afectar a la posición de solvencia de España y hay que trabajar mucho los dos próximos años para que estos riesgos no se conviertan en problemas", finalizó al respecto.

(SERVIMEDIA)

11-ABR-18

IPS/caa

