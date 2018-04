Montoro afirma que la Agencia Tributaria española es "una de las más eficientes del mundo"

Aún nos acordamos de cuán acababan de ganar las elecciones, y mientras Rajoy iba diciendo que echaría a 800 mil laborales a la calle, usted y De Guindos decían que no había dinero y la caja estaba vacía, qué lástima que no os dieran el Oscar a la mejor interpretación por esa representación teatral. Y mientras los prfesores de la Juan Carlos I de comunicación a micrófono abierto en todos los medios diciendo que rescate no quiere decir rescate, y que la amnistía fiscal es un tema que no conviene tocar.