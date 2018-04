330 43

García-legaz explica que aena no compró el 100% de luton porque "no se justificaba desde el punto de vista económico"

10/04/2018 - 14:19

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente de AENA (AENA.MC ) Jaime García-Legaz, aseguró este martes que la única razón por la que el gestor aeroportuario español no compró el 49% del aeropuerto de Luton (Reino Unido) que no controla es que "no se justificaba desde el punto de vista económico".

Así se expresó García-Legaz en declaraciones a la prensa tras la junta de accionistas, donde destacó que "nos vamos a quedar con el 51%, con el control de la sociedad, y muy satisfechos con la decisión que hemos tomado". De hecho, añadió que la opción de no ejercitar la compra se decide al constatar tanto los servicios económicos de Aena como el Banco Santander que el precio estaba muy por encima.

En todo caso, aclaró que esta decisión no supone que el gestor deje de apostar por la internacionalización y anunció que su nuevo plan estratégico definirá un modelo para definir la forma en que debe crecer internacionalmente.

"El objetivo es crecer, pero no hacerlo a cualquier precio", prosiguió García-Legaz, quien reveló que Aena está analizando oportunidades en Japón, "un país con muchas características para jugar bien en la red de aeropuertos de Aena".

Por otro lado, se refirió a los planes inmobiliarios de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, de los que aseguró que "no se plantea vender suelo", ya que la idea es hacer concesiones para que operadores privados construyan en esos terrenos.

"Queremos activos inmobiliarios que enriquezcan nuestros aeropuertos y los conviertan en auténticas ciudades aeroportuarias", explicó el presidente de Aena, quien detalló que la idea es contar con "buenos hoteles, buenas oficinas y crear 'clusters' empresariales vinculados al mundo aeronáutico".

Por último, se refirió a las críticas de empresas de seguridad y de ingeniería por sus concursos a la baja, algo que negó. "Todo el incremento que sea necesario en la dotación de los contratos para mejorar la calidad del servicio será aplicado", aseguró.

En la misma línea, concluyó que "no vamos a apurar al céntimo porque no estaríamos ofreciendo la calidad que merecen los pasajeros".

(SERVIMEDIA)

10-ABR-18

JBM/gja

PUBLICIDAD