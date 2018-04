330 43

Economía.- Linde explica que el patrimonio inmobiliario de los jubilados no justifica que se les suba menos la pensión

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha asegurado este martes en el Congreso que los españoles sí han ahorrado de cara al futuro, "no en forma de fondos de pensiones, sino en compra de vivienda", aunque este hecho no justifica que deban bajarse las pensiones.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, LINDE (LIN.XE )ha lamentado "el conflicto creado" por sus declaraciones en las que señaló que, al tener "muchos jubilados" vivienda en propiedad, "eso mejora la pensión".

Linde ha abundado que, esa circunstancia, implica que las personas con vivienda en propiedad cuentan con una "renta en especie", pero ha apostillado que "eso no significa que al que tenga renta en especie se le baje la pensión".

"Lamento el conflicto creado. No era mi intención y no creo que esté justificado a lo que yo dije. Si yo me equivoqué, desde luego no era mi intención y lo lamento", ha dicho, señalando que sus afirmaciones procedían al hecho de que las pensiones que se derivan de fondos privados son el 5% de todas las pensiones públicas.

En este sentido, ha explicado que, tratando de "hacer algo de didáctica", buscó aclarar que ese dato "no significa que los españoles no hayan ahorrado para su jubilación". "Claro que han ahorrado, pero comprando viviendas. Eso es algo muy conocido desde hace muchos años. Nunca pensé que fuese a crear ningún problema", ha dicho.

En todo caso, ha subrayado que "nunca" dijo que, ese dato "se tuviera en cuenta" para "no subir la pensión, o subirla menos a unos u a otros, o para hacerse hipotecas inversas o que la gente vendiera sus casas". "Esos disparates no los dije jamás, y nada de lo que dije justifica que eso se haya dicho. Eso fueron elucubraciones, inventos y cosas un poco chifladas que dirían alguno. Yo no las dije nunca", ha reiterado.



