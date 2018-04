330 43

Economía.- Marcos de Quinto, nombrado consejero independiente de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Marcos de Quinto, ex presidente ejecutivo y ex responsable global de marketing de Coca-Cola Company, ha sido nombrado consejero independiente de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, bodega que cuenta con proyectos en la D.O.Ca. Rioja y en la D.O. Toro.

De Quinto, que sigue siendo asesor de Coca-Cola Company hasta el 31 de agosto de 2018, abandonó la multinacional de bebidas refrescantes el pasado 1 de mayo de 2017, después de una carrera de 35 años en el fabricante estadounidense de bebidas refrescantes, donde también ocupó durante 14 años la presidencia de Coca-Cola Iberia, que englobaba las actividades de la empresa en España y Portugal, y fue vicepresidente de la división europea de The Coca-Cola Company.

El directivo español es también consejero independiente de Telepizza desde el octubre del año pasado para los próximos cuatro años y la bodega española confía en que aporte su "larga experiencia" en consejos de administración de compañías de diversos sectores, según ha informado en un comunicado.

El grupo bodeguero riojano trabaja para ser líder en los vinos de alta gama y avanza en la profesionalización de la gestión de sus seis bodegas: Sierra Cantabria, Viñedos Sierra Cantabria, Señorío de San Vicente y Viñedos de Páganos, en la D.O.Ca. Rioja; Teso La Monja, en la D.O. Toro, y Dominio de Eguren, en Vinos de la Tierra.

Por otro lado, el consejo de administración de la bodega seguirá supervisando la actividad de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria y ejercerá, entre otras funciones, la del asesoramiento de las directrices estratégicas, de marketing y los objetivos de gestión del grupo bodeguero.

