330 43

El Banco de España defiende que dio "toda la liquidez posible" a Banco Popular dentro de la "legalidad"

10/04/2018 - 11:42

Linde asegura que el BCE no le permite publicar el importe concedido

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha defendido este martes que el organismo otorgó toda la liquidez posible a Banco POPULAR (POP.MC )en el marco de su resolución, si bien ha comentado que el Banco Central Europeo (BCE) no le permite publicar el importe concedido.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate, a la que acude por segunda vez, Linde ha indicado que el Banco de España actuó aplicando la legalidad "más estricta", dando "todo lo que podía dar --en referencia a la liquidez de emergencia (ELA)-- en función de las garantías aportadas.

El gobernador del Banco de España, no obstante, ha admitido que el pasado 5 de junio la institución no concedió toda la liquidez solicitada por Popular dado que la entidad no contaba con las garantías suficientes.

En todo caso, Linde no ha otorgado cifras concretas, ya que, según ha asegurado, el BCE, por el momento, no autoriza al Banco de España a publicar las cifras del programa de liquidez de emergencia. "Tenemos la petición hecha al BCE. Esperamos que se resuelva pronto, porque no tenemos el menor interés en no contar las cifras", ha agregado.

Por otro lado, Linde ha incidido en que el BCE no da liquidez sin garantías, sin colaterales, porque en caso de que no se pueda devolver el importe solicitado, la pérdida va directamente contra la cuenta de resultados del banco central correspondiente y, en última instancia, contra el Tesoro, "lo que supondría una pérdida monetaria fuera de toda legalidad ya que se habría dispuesto de dinero público", ha explicado.

Linde, además, ha señalado que el el Banco de España, junto al BCE, siguió la situación de liquidez de Banco Popular "todos los días" desde finales de marzo, a raíz de la salida de depósitos que estaba experimentando la entidad a comienzos de 2017.

Fuentes cercanas al antiguo consejo de administración de Banco Popular indicaron a Europa Press que el importe concedido a la entidad en el marco del programa de liquidez de emergencia ascendió a 3.800 millones de euros.

PUBLICIDAD