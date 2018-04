Los Presupuestos de 2018, en vía muerta tras el revés judicial alemán al Gobierno

¿revés judicial alemán al Gobierno?, ¿pero ésto no es un tema judicial?,¿por qué dicen el Gobierno, que tiene que ver en éso?



Por cierto, eso de castigar a las Comunidades autonomas y Ayuntamientos que no han votado al PP, y todo lo hacen mal, sus cuentas están mal...y las tuyas si, ¿verdad?, todas bién, cuando hay un gestor del PP, para Hacienda todo lo hace bien ¿verdad?, y cuando el gobierno no es del PP todo lo hace mal, y deben mucho dinero ¿verdad?, todo muy lógico...para un niño de primaria.