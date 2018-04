Pablo Casado asegura tener el mismo máster que Cifuentes, pero no sabe si fue a clase

Un profesor del curso niega tenerle en su antigua lista de alumnos

El vicesecretario responde en Twitter para desmentir la información

La URJC también investigará el máster del diputado popular

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, ha confirmado que cursó en 2008 y 2009 el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo de la presidente de la presidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero ha admitido que no recuerda si asistió a clase ni si hizo los exámenes.

Según ha recogido el diario El País, este máster figura en su currículum oficial en su ficha como diputado del Congreso. Casado argumenta que el curso, anterior a la adaptación de las normas europeas del plan Bolonia, aplicada en 2009, no exigía estos requisitos con rigidez. "No lo recuerdo, sinceramente, era una formación mucho más como de doctorado, en el propio sistema lo que se regulaba era el crédito y el tiempo dedicado por los alumnos para conseguir los créditos, había tutorías, clases, trabajos ", ha declarado a la publicación, así como su palabra acerca de la posesión de la matrícula, las notas obtenidas y el acceso a la intranet.

Sin embargo, profesores de ese máster en esos años y otras informaciones procedentes del ámbito universitario lo rechazan. Estas fuentes aseguran que, aunque la categoría del curso era diferente a la de un máster, esta circunstancia no cambia la obligatoriedad de ir a clases -de lunes a viernes, en dos cuatrimestres con 14 asignaturas-, realizar los exámenes y el trabajo de fin de máster, que en ese momento no recibía esa denominación, sino la de una tesina bajo la dirección de un tutor que posteriormente había de ser defendida ante un tribunal. Un profesor de ese máster en el año sostiene incluso que Casado no figura en la lista de alumnos de su asignatura.

La actividad política que por aquel entonces realizaba Casado (era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones en la Comunidad, además de ser el portavoz de dos comisiones) se antoja, recoge El País, "aparentemente incompatible, en tiempo de dedicación, con el estudio de un máster".

Una vez que el caso de Cristina Cifuentes salió a la luz, el mismo Casado aportó la información al Partido Popular, que ha dado por buenas las explicaciones del político, que no ha tardado en reaccionar a la información de El País. A través de su cuenta de Twitter, la ha desmentido "tajantemente" y ha adjuntado una captura de la intranet del curso.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy ???????? pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 9 de abril de 2018

La lista de políticos populares con este máster no acabaría en Cifuentes y Casado: Daniel Pérez, alcalde de Galapagar, que lo habría cursado desde finales de 2006 a 2008. Un profesor del máster en 2008 no le tiene en su nómina de estudiantes.

La URJC lo investigará

A raíz de la investigación de la URJC sobre el máster de Cifuentes, la entidad someterá también a análisis el caso de Casado, dentro de una indagación que alcanza a todo el departamento que dirige el profesor Enrique Álvarez Conde.

En cuanto a la situación de Casado y si estuvo o no en la lista de alumnos, la universidad no ha querido dar detalles a El País escudándose en la protección de datos.

