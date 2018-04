PP y Ciudadanos ya negocian la salida de Cifuentes de la Comunidad de Madrid

La formación naranja sondeó cómo ven los madrileños el caso

Génova asume la crisis y buscará la "estabilidad" del Gobierno

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto de EFE

Ciudadanos ha avistado la pieza de caza mayor que supone Cristina Cifuentes si definitivamente cae del Gobierno de Madrid por las supuestas falsedades que rodean al máster que cursó en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. En este sentido, fuentes de la dirección nacional del Partido Popular asumieron ayer a elEconomista la profundidad de la crisis, admitiendo que, por encima de las negociaciones que continúan abiertas con la formación naranja para reconducir la comisión de investigación que el lunes a mediodía quedaba frustrada -como confirmó Fernando Martínez Maíllo-, el PP trabaja para salvar "la estabilidad" de la Comunidad de Madrid. Podríamos decir que se trata de un eufemismo con una solución: repetir la vía rápida de la fórmula aplicada en Murcia y buscar un sustituto a Cifuentes. En esas quinielas aparecen los nombres de Ángel Garrido (consejero de Presidencia), Pedro Rollán (consejero de Medio Ambiente) y Juan Antonio Gómez-Angulo (secretario tercero de la mesa de la Asamblea).

Una encuesta sobre Cifuentes

Este domingo, eldiario.es daba a conocer la existencia de una encuesta encargada por el partido de Albert Rivera, en cuyas preguntas se cuestionaba sobre por el caso del máster de Cristina Cifuentes. Fuentes de Ciudadanos confirmaban ayer a elEconomista el sondeo, dentro de los trabajos demoscópicos que regularmente vienen haciendo sobre temas de actualidad.

Las respuestas que haya podido arrojar dicho sondeo se desconocen más allá de las paredes del partido naranja, pero lo cierto es que este lunes, su portavoz y líder en Madrid, Ignacio Aguado, sorprendía a mediodía exigiendo públicamente la dimisión de Cristina Cifuentes sin responder antes a la contraoferta de comisión de investigación que el Partido Popular de la Asamblea de Madrid le había formulado.

Los populares madrileños se quedaron sorprendidos por la celeridad con la que Aguado tomó la decisión, lo que les hace pensar que los naranjas venían a la Asamblea con un guión hecho; es decir, descartar ya la idea de una comisión y pedir directamente la cabeza de Cristina Cifuentes, tal y como actuaron en Murcia.

El PP de Madrid sigue en shock todavía. No entienden esta salida, cuando, tal y como aseveran, en ningún momento han manifestado no querer negociar los términos de la comisión, si realmente esto entrañaba el gran problema. Además, distinguen que Madrid no es Murcia, ni Cristina Cifuentes es Pedro Antonio Sánchez, quien sí estaba imputado por la justicia, subrayan el matiz.

Los populares consideran que C's han roto la baraja, no han contestado a su propuesta, y han abordado el asunto de una manera que no es equiparable al murciano.

La contención de Génova

A estas horas, Fernando Martínez Maíllo trabaja por mantener las vías de negociación con el secretario general de C's, José Manuel Villegas, que ayer se negó a volver al escenario de la comisión. La dimensión política de los hechos ha introducido cambios en el discurso de Génova. Por encima de la comisión -señalan- está la estabilidad de la Comunidad de Madrid y conservar un Gobierno crucial para los populares a nivel nacional.

Fuera del ámbito político, entre los funcionarios de la universidad se comenta que el máster de marras fue una patochada. Y si Cifuentes hizo poco, tampoco hizo más el resto. Añaden que no hubo actas de defensa del máster, ni de ella ni de nadie. Pero sí existe un trabajo. Lo que sucede es que es un proyecto de apenas 14 hojas, como los del resto. Además, desde la URCJ se insiste en el sistema de gestión de máster creado por Fernando Suárez (el rector plagiador), con un funcionamiento parecido al de las academias. Se pagaba por profesores, cuantos más alumnos más, y a los directores se les pagaba 6.000 euros.

El caso de Pablo Casado

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, también ha confirmado que cursó el máster de Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo de Cristina Cifuentes, lo que admitió a El País, que publica que él no recuerda si asistió a clase o si hizo los exámenes.

De todos modos, Pablo Casado se reunirá en breve con los medios para mostrar la documentación que acreditaría la veracidad de su relato. Mientras, la URJC también está investigando el caso del máster de Casado. Se trata de un proceso de investigación que afectará a todos los alumnos y en el podría haber otros afectados como el exbanquero Mario Conde.

En el caso de Pedro Rollán, consejero de Medioambiente y uno de los nombres que emerge en las quinielas para sustituir a Cifuentes, su nombre apareció en los papeles de la UCO, pero nunca estuvo investigado, ni imputado por la trama Púnica.

PUBLICIDAD