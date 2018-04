330 43

Breves económicos.-

FINANZAS.- DEUTSCHE BANK DESTITUYE A SU CONSEJERO DELEGADO

Fráncfort.- Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha cesado a su consejero delegado, el inglés John Cryan, quien abandonará la entidad a final de mes, dos años antes de la finalización de su contrato, aunque será reemplazado con efectos inmediatos por Christian Sewing, actual responsable de banca privada y comercial, que incluye el negocio minorista de Postbank.

MACRO.- LA CONSTITUCION DE NUEVAS EMPRESAS EN ESPAÑA CAE UN 11,4%

Madrid.- El número de sociedades constituidas descendió un 11,4% en febrero respecto al mismo mes de 2017, hasta las 8.357 sociedades, aunque este descenso interanual se moderó hasta el 12,2% en términos desestacionalizados. El capital social promedio retrocedió un 4,6% en tasa interanual, hasta alcanzar los 14.594 euros.

EMPRESAS.- AIRBUS REDUCE EN 1.000 MILLONES SU EBIT AJUSTADO EN 2017

Madrid.- Airbus ha ajustado sus resultados de 2017 para adecuarse a la NIIF 15, la nueva Norma Internacional de Información Financiera, lo que ha tenido un impacto directo en su resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de más de 1.000 millones.

ENERGIA.- LAS IMPORTACIONES NETAS DE GAS NATURAL CAEN UN 25%

Madrid.- Las importaciones netas de gas natural alcanzaron los 28.538 gigavatios hora (GWh) en el mes de febrero, lo que representa una caída del 25% con respecto al mismo mes del año pasado. Las importaciones netas de gas natural licuado (GNL) cayeron un 53,8%, mientras que las realizadas a través de gasoducto aumentaron un 10%.

EMPRESAS.- RUSAL PIERDE LA MITAD DE SU VALOR EN BOLSA

Moscú.- Las acciones del grupo Rusal han perdido un 50,43% de su valor en la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza la compañía que hasta el pasado mes de marzo presidía Oleg Deripaska, uno de los siete oligarcas rusos objeto de las últimas sanciones impuestas por EEUU.

TELECOS.- EL GASTO GLOBAL EN TI CRECERA UN 6,2% EN 2018

Madrid.- El gasto en Tecnologías de la Información (TI) a nivel mundial está previsto que alcance los 3,74 billones de dólares (3,05 billones de euros) en 2018, lo que supone un 6,2% más que los 3,52 billones de dólares (2,87 millones de euros) de 2017, su mayor crecimiento desde el año 2007.

EMPRESAS.- LA TECNOLOGICA TELDAT FACTURA UN 20% MAS EN 2017

Madrid.- La compañía española proveedora de productos de comunicaciones avanzadas Teldat logró en 2017 una facturación de 66,7 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior, mientras que su resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 11 millones de euros, un 93% más que en 2016.

FINANZAS.- KUTXABANK ELEVA UN 24% EL DIVIDENDO A LAS FUNDACIONES

Bilbao.- La junta general de accionistas de Kutxabank, reunida este lunes con carácter ordinario, ha aprobado destinar a las fundaciones bancarias accionistas el 50% del beneficio neto alcanzado en 2017, un total de 151 millones de euros.

EMPRESAS.- SERCOTEL HOTELS DESEMBARCA EN MEXICO CON DOS HOTELES

Barcelona.- Sercotel Hotels ha desembarcado en México con la apertura de sus dos primeros hoteles asociados en Riviera Maya, el It Hotel and Residences by KLR y el The City Condos by KLR, que entraron a formar parte de la compañía en marzo. Con estas incorporaciones, Sercotel Hotels ya está presente en 128 destinos de Europa y América y alcanza un total de 31 establecimientos en Latinoamérica.

MOTOR.- MUVING SUPERA LOS 115.000 CLIENTES EN SU PRIMER AÑO

Madrid.- La firma de 'moto sharing' Muving ha superado la barrera de los 115.000 clientes en su primer año operativa, después de que se lanzara en marzo del ejercicio pasado. Los clientes de la compañía recorrieron más de tres millones de kilómetros y, gracias a los motores eléctricos de sus vehículos, se logró un ahorro de 240 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, con un trayecto medio de doce minutos de duración.

