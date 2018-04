El 'Davos asiático' arranca con llamadas contra el proteccionismo de Trump

Empecemos a decir que trump ha dicho que la guerra, si la guerra comercial ya la perdio los EEUU. Pues el avance comercial que tiene el mundo de todas las latitudes estan siendo ocupadas por los amarillos si se me permitepara que haya claridad esta raza viene compitiendo con occidente desde muchos decenios o mejor siglos para convertirse en el numero uno del comercio.



ese es el punto ellos saben instalarse en cualquier sitio, lo vemos en Valencia estan metidos en todo negocio primero todo a cien. Ahora bares, moda zapaterias, lo de trump es impedir que sigan echando a los nativos al paro.



estoy a favor de un orden en el comercio pero nadie dice nada.



Chinos y chinos estan por todas partes nos invaden como si fuera poco todos los puestos de manises ya son de ellos comercialmente son una amenaza para el pueblo, asi comenzo Hitler a ver a los judios que no se escapan de tener el comercio a su disposicion son grandes capitalistas.



quienens gobiernan no ven en riesgo su profesion pero los autonomos estan en peligro competir con estos asiaticos es cosa de fuera de serie.



En resumen go home CHINOS.



HASTA EL TIBET SE LO QUEDARON.



