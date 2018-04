El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión

Es de justicia, que a gente que a la que le partieron sus estudios o vida laboral, cuando había trabajo de sobra, no le reconozcan esos quince meses a base de 300 ptas al mes, mas rancho y catre por toda paga.



Me jubilo este año, pero no llego a los 35 años cotizados como consecuencia de la situación de paro de los últimos años, pues bien, parece ser que no me van a reconocer el periodo obligatorio en que hube de vestir de caqui.