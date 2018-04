S&P eleva a notable alto con perspectiva positiva la nota de Euskadi

¿¿¿Euskadi??? ¿Pero esto qué es? ¿Hasta que punto vamos a denigrar el español? ¿No saben decir ustedes País Vasco? Bajo mi humilde punto de vista, nos encontramos en un punto de no retorno, en el que no se puede estudiar en español en nuestro propio país (como pasa en territorios desde Galicia al País Vasco, Baleares y Valencia y como no la muy noble Cataluña)



Pongan ustedes cualquier telediario y verán como la tía con minifalda que presenta el tiempo también dice Chirona, Yeida (con una pronunciación que es un insulto al Español y al Catalán), A Coruña, Catalunya y no se cuantas gilipolleces más...