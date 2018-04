Trump cree que a día hoy "EEUU ya ha perdido la guerra comercial"

El déficit comercial de EEUU es de 566.000 millones de dólares en 2017

"La mala gestión de años pasados ha hecho que hayamos perdido"

Los aranceles mejorarán la situación aunque sean "un poco dolorosos"

Donald Trump, presidente de EEUU

Donald Trump, presidente de EEUU, ha vuelto a aseverar hoy viernes que su país ya ha perdido la supuesta guerra comercial de la que hablan analistas y economistas. El déficit comercial de EEUU es el más grande del mundo en términos absolutos desde hace mucho y el desequilibrio comercial con China ha alcanzado niveles que son prácticamente imposibles de corregir. Aunque la administración Trump implemente más medidas proteccionistas "ya hemos perdido la guerra comercial... aunque lograremos estar un poco mejor".

Aunque el presidente de EEUU haya anunciado hoy también que estudia imponer 100.000 millones de dólares en aranceles a China (adicionales a los 50.000 millones ya anunciados a cientos de productos chinos), esas medidas no borrarán el fuerte déficit en la balanza comercial que mantiene Washington con Pekín.

"Se perdió hace años"

Como destacaba el propio Trump hace dos días en su cuenta de Twitter "no estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas ingenuas e incompetentes que representaban a EEUU. Ahora tenemos un déficit comercial de 500.000 millones cada año, con robos a la propiedad intelectual por valor de 300.000 millones de dólares. ¡No podemos permitir que esto continúe!".

El Gobierno de EEUU va a lanzar una batería de aranceles como contraataque a las tarifas con las que el gigante asiático castigó a Washington esta semana. A lo que China ha contestado que cotraatacará también de forma contundente.

Esta situación, que Trump insiste en no denominar guerra comercial, si puede ser contraproducente en términos económicos para ambos países y para el mundo en general. Trump ha reconocido hoy en el programa 'The Bernie and Sid Show', en la radio 77 WABC que estos movimientos podrían causar "un poco de dolor, pero vamos a tener un país mucho más fuerte cuando hayamos acabado".

"Así que puede que recibamos algún golpe, ¿y saben qué? Al final vamos a ser mucho más fuertes por eso", ha destacado el presidente de EEUU. Por ahora, los aranceles de 25% al acero y del 10% al aluminio son oficiales, y China respondió el lunes a los aranceles del 25% y el 10%, respectivamente, aplicados por EEUU a sus importaciones de acero y aluminio, activando gravámenes sobre 128 productos estadounidenses por un valor de 3.000 millones de dólares.

Un déficit comercial difícil de salvar

Sin ir más lejos, los datos de la balanza comercial de bienes y servicios presentados ayer por la Oficina de Análisis Económico mostraron que el déficit comercial fue de 57.600 millones de dólares en febrero, el nivel más alto en cerca de 10 años.

Desagregando los datos se puede ver que el mayor déficit bilateral es con China y alcanzó los 34.700 millones de dólares en febrero, mientras que el segundo es con la Unión Europea y se sitúa en 15.300 millones, de los que 6.700 millones pertenecen sólo a Alemania.

En la lista también aparece México con quien EEUU presentó un déficit de 6.600 millones en febrero o Japón con un déficit de 6.000 millones de dólares. Todos estos datos son en términos mensuales, es decir, es la diferencia acumulada en un sólo mes, por lo que los datos anuales suelen ser muy superiores.

En términos anuales, el déficit comercial de Estados Unidos creció un 12,1% respecto a 2016, hasta situarse en 566.000 millones de dólares, el nivel más alto desde 2008.

PUBLICIDAD